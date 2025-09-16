ETV Bharat / sports

आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं

युवा भारतीय स्केटर गिरीश शर्मा ने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है.

Anandkumar Velkumar
आनंद कुमार वेलकुमार (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तमिलनाडु के आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप सीरीज की पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप श्रृंखला 13 सितंबर को चीन में शुरू हुई. तमिलनाडु के मूल निवासी भारतीय एथलीट आनंद कुमार वेलकुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में भाग लिया. इस स्पर्धा में उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड और 924 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है.

स्पीड स्केटिंग में आनंद कुमार ने हासिल किया गोल्ड
इसके साथ ही आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है. इसके अलावा उन्होंने इसी सीरीज में आयोजित 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में 43 सेकंड और 072 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक भी जीता. वह इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई
इसके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार को विभिन्न क्षेत्रों से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'मुझे 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर आनंद कुमार वेलकुमार पर गर्व है. उनके दृढ़ संकल्प, गति और उत्साह ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है'.

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा, 'आनंद कुमार की यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी. मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं'.

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में 1000 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए चेन्नई के आनंद कुमार वेलकुमार को मेरी बधाई. वह तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण की मिशन इंटरनेशनल मेडल योजना के तहत एक एथलीट हैं और एक दिन पहले उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था. आनंद कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे राज्य और देश को गौरवान्वित किया है. मैं कामना करता हूं कि वे निरंतर अनेक पुरस्कार जीतते रहें'.

इसी तरह युवा भारतीय एथलीट गिरीश शर्मा ने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. इसके साथ ही उन्होंने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इसके बाद जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले गिरीश शर्मा को भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है.

ये खबर भी पढ़ें : वैशाली ने ग्रैंड स्विस का खिताब जीतकर रचा इतिहास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर दी बधाई

For All Latest Updates

TAGGED:

SKATING CHAMPIONSHIPS 2025ANANDKUMAR VELKUMAR WINS GOLDKRISH SHARMAWORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPSANANDKUMAR VELKUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.