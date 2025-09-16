आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं
युवा भारतीय स्केटर गिरीश शर्मा ने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है.
Published : September 16, 2025 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: तमिलनाडु के आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप सीरीज की पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप श्रृंखला 13 सितंबर को चीन में शुरू हुई. तमिलनाडु के मूल निवासी भारतीय एथलीट आनंद कुमार वेलकुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में भाग लिया. इस स्पर्धा में उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड और 924 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है.
स्पीड स्केटिंग में आनंद कुमार ने हासिल किया गोल्ड
इसके साथ ही आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है. इसके अलावा उन्होंने इसी सीरीज में आयोजित 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में 43 सेकंड और 072 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक भी जीता. वह इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.
What a glorious moment for Indian sports!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 15, 2025
Anandkumar Velkumar clinches Gold in the 1000m Sprint at the Speed Skating World Championship 2025, becoming the first-ever Indian World Champion in the sport.
Proud of you, Champ! pic.twitter.com/DbXd4NowX4
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई
इसके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार को विभिन्न क्षेत्रों से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'मुझे 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर आनंद कुमार वेलकुमार पर गर्व है. उनके दृढ़ संकल्प, गति और उत्साह ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है'.
उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा, 'आनंद कुमार की यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी. मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं'.
Proud of Anandkumar Velkumar for winning the Gold at the Senior Men’s 1000m Sprint in the Speed Skating World Championships 2025. His grit, speed and spirit have made him India’s first World Champion in skating. His accomplishment will inspire countless youngsters.… pic.twitter.com/uewup1bGir— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक्स पेज पर लिखा, 'विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में 1000 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए चेन्नई के आनंद कुमार वेलकुमार को मेरी बधाई. वह तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण की मिशन इंटरनेशनल मेडल योजना के तहत एक एथलीट हैं और एक दिन पहले उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था. आनंद कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे राज्य और देश को गौरवान्वित किया है. मैं कामना करता हूं कि वे निरंतर अनेक पुरस्कार जीतते रहें'.
Congratulations to Anandkumar Velkumar from Chennai on creating history by winning India’s first-ever Gold Medal in the 1000m event at the World Roller Speed Skating Championships 2025 in Beidahe, China.— Udhay (@Udhaystalin) September 16, 2025
This super-talented SDAT's Mission International Medal Scheme athlete, just… pic.twitter.com/fT1qk7OCOa
इसी तरह युवा भारतीय एथलीट गिरीश शर्मा ने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. इसके साथ ही उन्होंने जूनियर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इसके बाद जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले गिरीश शर्मा को भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है.