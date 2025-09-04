Amit Mishra on MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 42 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. 2003 में वनडे और टेस्ट में डेब्यू करने वाले मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट और 36 वनडे मैच ही खेल पाए. उसके अलावा 2010 में टी20 में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने केवल 10 टी20आई मैच खेलने का मौका मिला.

अमित मिश्रा 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. उन्होंने बर्मिंघम में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के भारतीय टीम के जश्न के बारे में खुलकर बात की. मिश्रा ने एएनआई से बात करते हुए खुलासा किया कि उस ऐतिहासिक रात को, 'कैप्टन कूल' एमएस धोनी, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, खुशी से झूम रहे थे और यह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था.

3-4 घंटे ड्रेसिंग रूम में रहे

मिश्रा ने बताया, 'चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, कोई भी अपने कमरे में नहीं गया. इंग्लैंड में जीत के बाद, सभी लोग 3-4 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे. सभी कह रहे थे कि चलो जश्न मनाते हैं. लेकिन कोई जाना नहीं चाहता था. सभी ने ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाना शुरू कर दिया. हम 3-4 घंटे ड्रेसिंग रूम में रहे और सभी खुश थे. यह पूरी टीम का प्रयास था. धोनी एक बहुत ही अच्छे कप्तान हैं. लेकिन वह बहुत खुश भी थे और वो भी उस पल का आनंद ले रहे थे.'

फाइनल मैच का रोमांच

बता दें कि 23 जून 2013 को धोनी ने अपनी टीम को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 130 रनों के मामूली लक्ष्य का बचाव करके ट्रॉफी अपने नाम की थी. फाइनल मैच में विराट कोहली (43) और शिखर धवन (31) ने भारत को नियंत्रण में रखा, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों का ऐसा पतन हुआ कि टीम का स्कोर 66/5 हो गया. उसके बाद रवींद्र जडेजा ने नाबाद 33 रनों की उपयोगी पारी खेलकर भारत को 129/7 तक पहुंचाया.

जवाब में, जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी किफायती गेंदबाजी जारी रखते हुए दो-दो विकेट चटकाए और इंग्लैंड के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों को विफल कर दिया और अंततः उन्हें पांच रनों से हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद के जश्न को आज भी प्यार से याद किया जाता है. गर्मजोशी से खिलाड़ियों के गले मिलने से लेकर विराट के गंगनम स्टाइल डांस और प्रशंसकों के जोरदार नारे तक, भारतीय प्रशंसकों की यादों में आज भी ताजा है.