ETV Bharat / sports

INDW vs AUSW: मैच एक रिकॉर्ड्स अनेक, वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में टूटे सभी रिकॉर्ड

INDW vs AUSW: महिला विश्व कप 2025 के भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में कई रिकॉर्ड्स बनें. आइए उन सभी रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं.

INDW vs AUSW
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में टूटे कई रिकॉर्ड्स (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 का 13वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार 12 अक्टूबर को खेला गया. जिसमें भारत के 331 रनों के विशाल लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, जो महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज बन गया. इसके अलावा भी इस रोमांचक मुकाबले में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं. आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

  1. स्मृति मंधाना ने मैच में 80 रन बनाए, जिसके साथ वो 5,000 वनडे रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला बैटर बन गईं.
  2. मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन पार करने वाली पहली महिला बैटर भी बन गईं. उन्होंने इस साल 18 पारियों में 1,062 रन बनाए.
  3. मैच में मंधाना और प्रतीक रावल ने 155 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जो महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी.
  4. इस मैच में कुल 13 छक्के लगे, जो महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है.
  5. ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य हासिल किया. जो महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा चेज है.
  6. ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने अपने जन्मदिन पर 5 विकेट लेने वाली पहली महिला और वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली कुल दूसरी क्रिकेटर बनीं.
  7. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने 107 गेंदों में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 142 रनों की पारी खेली. जो महिला वनडे इतिहास में अब तक का सबसे बड़े सफल चेज में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.
  8. एलिसा हीली 100 वनडे मैच जीतने वाली दुनिया की पहली महिला विकेटकीपर बनीं हैं.

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रदर्शन
टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ जीत से की थी और फिर उसके बाद अपने दूसरे मैच में उन्होंने पाकिस्तान को भी मात दी. लेकिन अपने अगले दो मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार कर खुद को टॉप फोर में बनाए रखने को मुश्किल बना दिया है. भारतीय टीम को अभी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से खेलना बाकी है. अगर उसे सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो तीन में से कम से कम उसे दो मैच जीतने होंगे. अंक तालिका में भारत इस समय चार मैच में दो जीत और दो हार के साथ तीसरे नंबर पर है.

ये भी पढ़ें

महिला विश्व कप 2025: भारत की हार का कौन जिम्मेदार, कप्तान हरमन ने बताई बड़ी वजह

भारत की वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीता मैच, एलिसा हीली ने खेली तूफानी पारी

For All Latest Updates

TAGGED:

RECORDS IN INDW VS AUSW MATCHINDW VS AUSW MATCH RECORDSWOMENS WORLD CUP 2025स्मृति मंधाना का रिकॉर्डINDW VS AUSW MATCH RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव, राहुल-तेजस्वी की मुलाकात पर नजर

IND vs WI टेस्ट मैच का चौथा दिन, लंच ब्रेक तक वेस्टइंडीज का स्कोर 252/3 रन, पारी की हार से बचने के लिए 18 रनों की जरूरत

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.