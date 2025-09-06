US Open 2025: लगातार चौथे फाइनल में आमने सामने होंगे सिनर और अल्काराज, जानें किसका पलड़ा रहा भारी ?

ETV Bharat / sports

दोनों के बीच चौथा फाइनल इस साल अल्काराज और सिनर चौथी बार फाइनल में आमने सामने होंगे. इससे पहले दोनों खिलाड़ी दो ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन और विंबलडन के फाइनल में आमने सामने हुए थे. इसके अलावा सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में भी यही स्टार फाइनल में पहुंचे थे. जहां अल्काराज ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता, वहीं सिनर ने विंबलडन में अल्काराज को मात दी, जबकि सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में सिनर ने 5 गेम पॉइंट के बाद चोटिल होने की वजह से मैच न खेलने का फैसला किया था.

न्यूयॉर्क: स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जैनिक सिनर यूएस ओपन 2025 के फाइनल पहुंच गए हैं. 22 वर्षीय अलकाराज ने 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में मात दी जबकि 24 वर्षीय सिनर ने सेमीफाइनल में 25 वर्षीय कनेडियाई खिलाड़ी फ्लिक्स एगर को हराया था. यह पहली बार होगा जब दोनों खिलाड़ी एक ही सीजन में लगातार तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. जो कि रविवार 7 अगस्त को खेला जाएगा.

यूएस ओपन 2025 का सेमीफाइनल

अल्काराज ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से हराया, जबकि सिनर ने अंतिम चार के मुकाबले में फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से हराया. खास बात ये है कि अल्काराज ने फाइनल तक पहुंचने के दौरान एक भी सेट नहीं गंवाया है और उनका लक्ष्य अपना छठा बड़ा खिताब जीतना है.

सिनर का कारनामा

वहीं सिनर के पास यूएस ओपन खिताब डिफेंड करने वाले पहले खिलाड़ी बनने का मौका होगा. इससे पहले रोजर फेडरर ने 2004 से 2008 तक लगातार पांच साल यह टूर्नामेंट जीता था. इसके अलावा, वह रॉड लेवर, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बाद एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा, वह ओपन युग में फेडरर, जोकोविच और नडाल के बाद लगातार पांच ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले चौथे खिलाड़ी हैं.

सिनर का कारनामा (US Open X handle)

अलकाराज बनाम सिनर

दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सात प्रमुख चैंपियनशिप और पिछले 12 में से नौ चैंपियनशिप जीती हैं. एटीपी टूर इवेंट्स में इन दोनों के बीच मुकाबले में अलकाराज का पलड़ा भारी है. जहां स्पेनिश खिलाड़ी ने नौ मैच जीते हैं जबकि सिनर पांच मौकों पर विजयी रहे हैं. दोनों के बीच हुए पिछले पांच एटीपी टूर्नामेंटों के फाइनल में से चार में अल्काराज ने जीत हासिल की है.