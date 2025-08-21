हैदराबाद: एशिया कप 2025 के स्क्वाड की घोषणा के दो दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपनी घरेलू क्रिकेट टीम मुंबई की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये दी है. रहाणे का मानना है कि नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है. इस लिए उन्होने अगले सीजन कप्तानी जारी न रखने का फैसला किया है.

रहाणे ने छोड़ी कप्तानी

अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मुंबई टीम के साथ कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही है. नए घरेलू सत्र के साथ, मेरा मानना ​​है कि एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, और इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है.'

हालांकि, 37 वर्षीय रहाणे ने स्पष्ट किया कि वो बल्लेबाज के रूप में सभी प्रारूपों में मुंबई टीम की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अपनी यात्रा जारी रखूंगा, ताकि हम और अधिक ट्रॉफियां जीत सकें. इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है.'

रहाणे का मुंबई के लिए प्रदर्शन (Ajinkya Rahane captaincy)

रहाणे की कप्तानी में, मुंबई ने 2023-24 सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी.जिससे चैंपियनशिप का सात साल का सूखा खत्म हो गया. इसके अलावा उन्हें अपनी कप्तानी में मुंबई को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी पहुंचाया था. प्रथम श्रेणी मैचों में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में रहाणे दूसरे नंबर पर हैं. उनसे आगे वसीम जाफर हैं. रहाणे ने 76 मैचों में 52 की औसत से 5932 रन बनाए. जिसमें 19 शतक भी शामिल हैं, जो जाफर के 29 शतकों के बाद दूसरे स्थान पर है.

अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल क्रिकेट

बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं. इसके अलावा उन्होंने 198 आईपीएल मैच भी खेले है. आईपीएल 2025 में केकेआर ने उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाया था.