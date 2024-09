ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद कौन होगा टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार, जानिए किसे मिले सबसे ज्यादा वोट ? - Who is Team India next superstar

By ETV Bharat Sports Team Published : Sep 16, 2024, 10:08 AM IST

रोहित शर्मा और विराट कोहली ( ANI PHOTO )

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट इस समय विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर टिकी हुई है. ये दोनों क्रिकेटर इस सदी के सुपरस्टार माने जाते हैं. इन दोनों ने हाल ही में टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, दोनों आने वाले कुछ सालों में वनडे और टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं. ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम में इनकी जगह कौन लेगा और कौन टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार होगा, इसको लेकर वहस छिड़ चुकी है. रोहित शर्मा और विराट कोहली (ANI PHOTO) कौन होगा टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार

इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भारत के नई जनरेशन के सुपरस्टार खिलाड़ी के बारे में पूछा गया. इस पर सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने अलग-अलग जवाब दिया. इन सभी ने भारत की नई जनरेशन के सुपरस्टार खिलाड़ी के तौर पर यशस्वी जयासवाल और शुभमन गिल को चुना. इसमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को भारत के आने वाले सुपरस्टार बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लगे. ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों में मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी और स्टार खिलाड़ी भी मौजूद हैं.

शुभमन गिल (IANS PHOTO) रोहित-विराट की यशस्वी और गिल लेंगे जगह

भारतीय फैंस एक समय पर सोचते थे कि टीम इंडिया से कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी संन्यास लेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा. ऐसे में भारत को सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी मिले. सचिन और राहुल जैसे खिलाड़ियों के संन्यास के बाद फैंस लग अब इनकी जगह कौन लेगा, ऐसे में टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार क्रिकेटर्स आए, जिन्होंने इन दिग्गजों की कमी को पूरा किया. अब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जगह टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल लेंगे. ये टीम इंडिया के भविष्य को बनाएंगे और आने वाली जनरेशन के स्टार खिलाड़ी बनकर उभरेंगे. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी इन खिलाड़ी को टीम इंडिया का अलगा सुपरस्टार देखते हैं. कैसा रहा है यशस्वी और गिल का करियर यशस्वी ने भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों में 3 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 1028 रन बनाए हैं. इसमें उनके नाम दोहरा शतक भी शामिल हैं. जायसवाल 23 टी20 मैचों में भारत के लिए 1 शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से 723 रन बना चुके हैं. अभी उनका वनडे डेब्यू नहीं हुआ है.

गिल ने टीम इंडिया के लिए 25 टेस्ट मैचों की 46 पारियों में 4 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 1492 रन बनाए हैं. 47 वनडे में उन्होंने 6 शतक और 13 अर्धशतकों के साथ 2328 रन बनाए हैं. उनके नाम वनडे में दोहरा शतक भी दर्ज है. शुभमन भारत के लिए 21 मैचों में 1 शतक और 23 अर्धशतकों के साथ 578 रन बनाए हैं.