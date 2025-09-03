नई दिल्ली: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ सालों में कमाल का खेल दिखाया है और क्रिकेट जगत में अपनी कभी न मिटने वाली छाप अब तक छोड़ दी है. अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को भी हराया है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान को धूल चटाकर सभी टीमों को सचेत रहने पर मजबूर कर दिया है.

दरअसल, बीते मंगलवार को अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज के मैच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शारजाह में मुकाबला खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. अब अफगानिस्तान की नजरें भारत की मेजबानी वाले एशिया कप का विजेता बनने पर होंगे, जो टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से खेला जाने वाला है.

पाकिस्तान को 18 रनों से मिली अफगानिस्तान से हार

इस मैच की बात करें तो, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए थे. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन ही बना पाई और 18 रनों से मैच हार गई. इस मैच में अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जदरान ने क्रमश: 64 और 65 रन बनाए. जदरान को प्लेयर ऑफ द मैच मिला. पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने 4 विकेट चटकाए.

पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने 25 और हारिस रऊफ ने 34 रनों की पारी खेली. अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी, राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद ने दो-दो विकेट लिए. ये ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की 3 मैचों में दूसरी जीत है और वो 4 प्वाइंट्स के साथ पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर बनी हुई है.

टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आंकड़े

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में हार-जीत की बात करें तो, इन्होंने 9 टी20 मैच आपस में खेले हैं. इस दौरान 4 मैचों में अफगानिस्तान को जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है.

राशिद खान ने जीत के बाद बोली अहम बात

इस जीत के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान पूछा गया कि क्या से स्कोर काफी था. तो उन्होंने कहा, 'अगर आप सही जगह पर गेंदबाजी करते हैं और हमारे पास जो गेंदबाजी है, उससे स्कोर को संभाला जा सकता है और उसका बचाव किया जा सकता है. यह एक तरह की रणनीति है. हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है. यह सिर्फ प्लेइंग इलेवन की बात नहीं है. जिसे भी मौका मिले, वह काम कर सकता है. हम विरोधी टीम और उस विकेट पर कौन उपयोगी हो सकता है, इस आधार पर फैसला करते हैं. हमें लगा कि नूर और गजनफर ज़्यादा प्रभावी होंगे. उन्होंने जिस तरह से और जिस लेंथ से गेंदबाजी की, उससे मैं काफी खुश हूं. एशिया कप आने वाला है इसलिए मैं निचले क्रम में खेलने की पूरी कोशिश करता हूं'.