एशिया कप 2025: अफगानिस्तान और बांग्लादेश में होगी कांटे की टक्कर, जानिए मैच की हर छोटी-बड़ी जानकारी

Asia cup 2025 Afghanistan vs Bangladesh: राशिद खान और लिटन दास के पास अपनी टीम को जीत के साथ सुपर-4 में पहुंचाने का मौका होगा.

Afghanistan vs Bangladesh
बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के पहले मैच में हांगकांग पर 94 रनों से बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाली अफगानिस्तान अब अपने दूसरे मुकाबले में आज यानी 16 सितंबर (मंगलवार) को बांग्लादेश के साथ भिड़ने वाली हैं. अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच आबू आधी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में राशिद खान अफगानी टीम की कमान संभालेंगे जबकि लिटन दास बांग्लादेश के कप्तान होंगे. ग्रुप बी की इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है.

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अब तक टी20 में कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इन 12 मैचों में से बांग्लादेश ने 5 मुकाबले जीते हैं. जबकि अफगानिस्तान की टीम 7 बार विजयी रही है. इन आंकड़ों के हिसाब से राशिद खान की टीम लिटन दास की टीम के खिलाफ मजबूत नजर आती है. अफगानिस्तान को अपनी अंतिम 5 मैचों में से सिर्फ 1 में हार मिली है. तो वहीं बांग्लादेश को उनके अंतिम 5 मैचों में 2 में हार मिली है.

पिच और मौसम

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को भी मदद कर रही है. यहां तेज गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजों को भी बड़ा स्कोर करने का मौका मिल रहा है. इस पिच पर स्पिनरों के लिए मदद कम है. यहां तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा. 170 से 180 का स्कोर करने वाली टीम के पास इस मैदान पर जीत का मौका अधिक होगा.

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान के शीर्ष तेज गेंदबाज-ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पिछले मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया था. उमरजई ने 21 गेंदों में 53 रनों की पारी में 5 छक्के 2 दो चौके लगाए. अब वह बांग्लादेश के खिलाफ धमाल मचाने को फिर से तैयार होंगे. बांग्लादेश के बल्लेबाज शमीम हुसैन ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 42 और जैकर अली के नाबाद 41 रन बनाए. अब इनसे अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

बांग्लादेश और अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

बांग्लादेश : परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैफ हसन/नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी.

