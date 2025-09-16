एशिया कप 2025: अफगानिस्तान और बांग्लादेश में होगी कांटे की टक्कर, जानिए मैच की हर छोटी-बड़ी जानकारी
Asia cup 2025 Afghanistan vs Bangladesh: राशिद खान और लिटन दास के पास अपनी टीम को जीत के साथ सुपर-4 में पहुंचाने का मौका होगा.
Published : September 16, 2025 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के पहले मैच में हांगकांग पर 94 रनों से बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाली अफगानिस्तान अब अपने दूसरे मुकाबले में आज यानी 16 सितंबर (मंगलवार) को बांग्लादेश के साथ भिड़ने वाली हैं. अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच आबू आधी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में राशिद खान अफगानी टीम की कमान संभालेंगे जबकि लिटन दास बांग्लादेश के कप्तान होंगे. ग्रुप बी की इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है.
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अब तक टी20 में कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इन 12 मैचों में से बांग्लादेश ने 5 मुकाबले जीते हैं. जबकि अफगानिस्तान की टीम 7 बार विजयी रही है. इन आंकड़ों के हिसाब से राशिद खान की टीम लिटन दास की टीम के खिलाफ मजबूत नजर आती है. अफगानिस्तान को अपनी अंतिम 5 मैचों में से सिर्फ 1 में हार मिली है. तो वहीं बांग्लादेश को उनके अंतिम 5 मैचों में 2 में हार मिली है.
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫| Match 9 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 16, 2025
16 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/ZaJVW7Fn31
पिच और मौसम
अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को भी मदद कर रही है. यहां तेज गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजों को भी बड़ा स्कोर करने का मौका मिल रहा है. इस पिच पर स्पिनरों के लिए मदद कम है. यहां तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा. 170 से 180 का स्कोर करने वाली टीम के पास इस मैदान पर जीत का मौका अधिक होगा.
The Bangladesh team complete their final preparations at Zayed Cricket Academy ahead of the crucial match against Afghanistan. #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/T1rllriiGc— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 15, 2025
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान के शीर्ष तेज गेंदबाज-ऑलराउंडर हैं. उन्होंने पिछले मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया था. उमरजई ने 21 गेंदों में 53 रनों की पारी में 5 छक्के 2 दो चौके लगाए. अब वह बांग्लादेश के खिलाफ धमाल मचाने को फिर से तैयार होंगे. बांग्लादेश के बल्लेबाज शमीम हुसैन ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 42 और जैकर अली के नाबाद 41 रन बनाए. अब इनसे अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
#AfghanAtalan have hit the ground running for one last time ahead of their second match at the ACC Men's T20 Asia Cup 2025 against Bangladesh, which is scheduled to be held tomorrow in Abu Dhabi. 👏#AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/qBFdieX6YC— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 15, 2025
बांग्लादेश और अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
बांग्लादेश : परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैफ हसन/नुरुल हसन, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी.