यूएई में बांग्लादेशी क्रिकेटरों का जलवा, अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप

AFG vs BAN 3rd T20: बांग्लादेश ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली.

यूएई में बांग्लादेशी क्रिकेटरों का जलवा
यूएई में बांग्लादेशी क्रिकेटरों का जलवा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
AFG vs BAN in UAE 2025: एशिया कप समाप्त होने के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच यूएई में 6 मैचों की व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेली जा रही है. पहली तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसके आखिरी मैच में बांग्लादेश ने 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट और दो ओवर शेष रहते हुए अफगानिस्तान को मात दे दी.

इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया. पहले मैच में बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

तीसरे टी20 में भी अफगानिस्तान की हार
शारजाह में खेले गए तीसरे टी20 मैच में बांग्लादेश ने पहले मोहम्मद सैफुद्दीन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान को 9 विकेट पर 143 रनों पर रोक दिया. सैफुद्दीन 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके. इसके बाद सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 38 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की पारी खेलकर जीत सुनिश्चित की और बांग्लादेश को चौथी बार टी20 सीरीज क्लीन स्वीप करने का मौका दिया.

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और फिर सदीकुल्ला अटल (28), डावरी रसूली (32) और मुजीबुर रहमान का नाबाद 23 रनों की बदौलत अफगानिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन बना सका. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें सैफुद्दीन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा तंजीम हसन और नसूम अहमद को 2-2 विकेट मिले, जबकि शरीफुल इस्लाम और रेशाद हुसैन को एक-एक विकेट मिला.

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश का पहला विकेट 24 पर ही परवेज हुसैन का गिर गया था, उन्होंने केवल 14 रनों की पारी खेली. लेकिन उसके बाद दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई और 79 के स्कोर पर उनका दूसरा विकेट तंजीम हसन के रूप में गिरा, जिन्होंने 33 रनों की पारी खेली. लेकिन शानदार फार्म में चल रहे सैफ हसन ने 38 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए.

अब तीन मैचों की होगी वनडे सीरीज
मैच में शानदार बल्लेबाजी करने की वजह से सैफ हसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया, जबकि सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी करने की वजह से नसूम अहमद को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. जिसका पहला मैच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा.

