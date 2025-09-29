ETV Bharat / sports

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

हैदराबाद : भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से रौंद दिया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद को करारा जवाब दिया है. दरअसल अबरार का एक सिग्नेचर सेलिब्रेशन है, जिसमें वो विकेट लेने के बाद अपनी गर्दन हिलाकर बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाने का इशारा करते हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने लिया अहमद से बदला

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए फाइनल में जब टीम इंडिया को तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने संभाल लिया था. तब अबरार ने संजू को आउट कर दिया और सोचा कि पाकिस्तान यहां से मैच जीत जाएगा. ऐसे में उन्होंने संजू को गर्दन से इशारा करते हुए मैदान से बाहर निकलने के लिए कहा, उन्होंने अजीबो-गरीब और विवादित सेलिब्रेशन से संजू को छोटा महसूस कराने की कोशिश की, जिससे भारतीय प्लेयर काफी नाराज नजर आए.