निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद को भारतीय खिलाड़ियों ने उनकी ही कड़वी दवा उन्हें पिलाई और मैच के बाद जमकर ट्रोल किया.

Published : September 29, 2025 at 1:26 PM IST

हैदराबाद : भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से रौंद दिया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद को करारा जवाब दिया है. दरअसल अबरार का एक सिग्नेचर सेलिब्रेशन है, जिसमें वो विकेट लेने के बाद अपनी गर्दन हिलाकर बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाने का इशारा करते हैं.

भारतीय खिलाड़ियों ने लिया अहमद से बदला
भारत-पाकिस्तान के बीच हुए फाइनल में जब टीम इंडिया को तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने संभाल लिया था. तब अबरार ने संजू को आउट कर दिया और सोचा कि पाकिस्तान यहां से मैच जीत जाएगा. ऐसे में उन्होंने संजू को गर्दन से इशारा करते हुए मैदान से बाहर निकलने के लिए कहा, उन्होंने अजीबो-गरीब और विवादित सेलिब्रेशन से संजू को छोटा महसूस कराने की कोशिश की, जिससे भारतीय प्लेयर काफी नाराज नजर आए.

संजू संग इंडियन प्लेयर्स ने लिए अबरार के मजे
इसके बाद जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान से मिले 147 रनों के लक्ष्य को हासिल कर 5 विकेट से मैच जीत लिया तब भारतीय खिलाड़ियों ने संजू के साथ मिलकर अबरार अहमद का सिग्नेचर सेलिब्रेशन दोहराया और उनके जमकर मजे लिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को भारतीय क्रिकेट फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

भारत ने रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हारकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का स्कोर 20/3 हो गया था, लेकिन तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों और शिवम दुबे के 33 रनों की बदौलत भारत ने जीत हासिल की. ​​भारत के तीन शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद संजू सैमसन ने भी तिलक के साथ मिलकर 24 रन बनाए. इससे पहले मैच में पाकिस्तान 113/1 के स्कोर से आगे खेलते हुए 146 रनों पर ऑल आउट हो गई.

ये खबर भी पढ़ें : ईंट का जवाब पत्थर से! जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को उनके ही अंदाज में दिया करारा जवाब, प्लेन उड़ाकर....

ASIA CUP 2025ABRAR AHMEDTEAM INDIASANJU SAMSON VS ABRAR AHMEDTEAM INDIA VS ABRAR AHMED

