अभिषेक शर्मा ने एक साथ तोड़ा कोहली-रिजवान का रिकॉर्ड, एशिया कप में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Abhishek Sharma in Asia Cup: अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत के 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं. एशिया कप 2025 में उनका बल्ला न सिर्फ गरज रहा है बल्कि विरोधियों पर बरस भी रहा है. अब तक वो टूर्नामेंट में लगातार तीन अर्धशतक के साथ 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से छह पारियों में 309 रन बना चुके हैं, जो की टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है.

अभिषेक की एक और शानदार पारी
अभिषेक ने शुक्रवार (26 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट के अंतिम सुपर फोर चरण के मैच में 196.77 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल थे. इससे पहले सुपर फोर में ही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों में 75 रन और पाकिस्तान और के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी.

जबकि ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में, अभिषेक ने सभी मैचों में 30 रनों से ज्यादा रन बनाए. उन्होंने छह पारियों में 51.40 की औसत और 204.6.4 के स्ट्राइक-रेट के साथ 309 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 31 चौके और 19 छक्के लगाए हैं.

अभिषेक ने तोड़ा कोहली-रिजवान का रिकॉर्ड
एशिया कप 2025 में 309 रन बनाकर अभिषेक ने न सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बल्कि उन्होंने विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. अब टी20 प्रारूप में एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम हो गया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के नाम था, उसके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली थे.

रिजवान ने एशिया कप 2022 के संस्करण में 281 रन बनाए थे जबकि विराट ने भी उसी सीजन में 276 रन बनाकर दूसरे स्थान पर थे. लेकिन अब अभिषेक पहले स्थान पर आ गए हैं.

टी20I एशिया कप के सिंगल सीजन में सर्वाधिक रन

  • अभिषेक शर्मा 309 (2025)
  • मोहम्मद रिजवान 281 (2022)
  • विराट कोहली 276 (2022)

अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड
इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने टेस्ट खेलने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी द्वारा टी20I सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने एशिया कप 2025 में अभी तक कुल 50 बाउंड्री (31 चौके, 19 छक्के) लगाए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान के नाम था, जिन्होंने 2009 टी20 विश्व कप के दौरान कुल 49 बाउंड्री (46 चौके, 3 छक्के) लगाए थे.

