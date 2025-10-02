ETV Bharat / sports

अभिषेक शर्मा ने डांस फ्लोर पर लगाई आग, क्रिकेट गुरु संग ठुमके लगाकर लूटी महफिल, स्टाइलिश लुक का वीडियो हुआ वायरल

Published : October 2, 2025

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अब एक बार फिर चर्चाों में आ गए हैं. इस बार उनके चर्चाओं में आने की वजह तूफानी बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनका स्वैग है, उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कातिलाना लुक से अपनी फीमेल फैंस के दिलों पर छुरियां चलते हुए नजर आ रहे हैं.

अभिषेक ने स्टाइलिश लुक से लूटी महफिल
इस वीडियो में अभिषेक ब्लैक कलर की ड्रेस में कहर ढाह रहे हैं. उन्होंने स्टाइलिश सूट पहना हुआ है. जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे हैं. इस वीडियो में उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और सिक्सर किंग युवराज सिंह भी नजर आ रहे हैं. युवराज अभिषेक के गुरु भी हैं, जिनसे उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखी हैं.

युवराज संग अभिषेक ने किया डांस
अभिषेक शर्मा का ये वीडियो उनकी बहन की शादी की रस्मों का है. दरअसल भारतीय क्रिकेट की बहन दुल्हनियां बनने जा रही है. 3 अक्टूबर को वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. उनके प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे है. युवराज सिंह और अभिषेक डांस फ्लोर पर अपने अजीबोगरीब डांस से महफिल लूटते हुए नजर आ रहे हैं.

कौन है अभिषेक के होने वाले जीजा
दरअसल, मंगलवार को लुधियाना के एक निजी होटल में अभिषेक की बहन का शगुन समारोह हुआ था, जिसमें घरवालों समेत तमाम हाई-प्रोफाइल गेस्ट शामिल हुए. अभिषेक की बहन कोमल शर्मा लुधियाना के बिजनेसमैन लविश ओबेरॉय से शादी करने जा रही है. उन्होंने इसी साल सगाई की थी. अभिषेक ने हल्दी सेरेमनी से भी तस्वीरें भी शेयर की हैं.

अभिषेक शर्मा का एशिया कप में धमाल
एशिया कप 2025 में किए गए अपने प्रदर्शन के बाद चर्चाओं में हैं. उन्होंने इस दमदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वो रैंकिंग में विश्व के सबसे ज्यादा रेटिंग प्वाइंट (931) हासिल किए हैं. अभिषेक ने एशिया कप में 7 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद के साथ 314 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 44.85 और स्ट्राइक रेट 200 का रहा. उनके बल्ले से टूर्नामेंट में 39 चौके और 19 छक्के भी निकले थे.

