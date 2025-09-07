ETV Bharat / sports

अभिषेक शर्मा एशिया कप में रचेंगे इतिहास, शिखर धवन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ हासिल करेंगे खास मुकाम

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के पास शिखर धवन का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा, जिससे वो चार कदम दूर हैं.

abhishek sharma
अभिषेक शर्मा (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. टीम इंडिया के दल में अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर स्थान दिया गया है. वो टीम के लिए शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं. ऐसे में उनके पास एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.

अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका

दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में शिखर धवन को पीछे छोड़ने की दहलीज पर हैं. धवन ने साल 2018 में 17 पारियों में 25 छक्के लगाए थे. अब अभिषेक शर्मा अब इस रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं, वो जल्द ही इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (ANI)

4 छक्कों के साथ शिखर धवन को छोड़ेंगे पीछे

भारत के इस 25 वर्षीय तूफानी बल्लेबाज ने भारत के लिए साल 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अभिषेक शर्मा ने 5 पारियों में कुल 22 छक्के लगाए हैं. इसके साथ ही वो अब इतिहास रचने की कगार पर हैं. धवन ने एक साल में 25 छक्के लगाए हैं. अभिषेक उसने सिर्फ 3 छक्के पीछे हैं. ऐसे में वो अगर एशिया कप में 4 छक्के लगा देते हैं तो शिखर धवन को पीछे छोड़ देंगे.

शिखर धवन
शिखर धवन (ANI)

अभिषेक शर्मा का टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर

अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए 2024 में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद डेब्यू किया था. वो अब तक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 17 टी20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 16 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतकों की बदौलत 535 रन बनाए हैं. उनका औसत 33.4 का रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 193.8 का रहा है. अभिषेक के नाम 46 चौके और 41 छक्के भी दर्ज हैं.

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला यूएई के साथ 10 सितंबर को खेलने वाली है. अभिषेक के पास मौका होगा कि वो इस मैच में ही धवन के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दें.

