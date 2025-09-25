ETV Bharat / sports

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए. बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रनों पर ढेर हो गई. भारत की बांग्लादेश पर 41 रनों की जीत के साथ ही अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप टी20 में अब तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं. इन पांच मैचों में ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

हैदराबाद : भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बुधवार की रात दुबई में अपने बल्ले से छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 के चौथे मैच में तूफानी पारी खेली और भारत को जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर रचा इतिहास

दरअसल, इस मैच में अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए एक शानदार पारी खेली. उन्होंने ने 37 गेंद में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया. इन 5 छक्कों की बदौलत अभिषेक शर्मा एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक ने एशिया कप टी20 के 5 मैचों की 5 पारियों में कुल 17 छक्के लगाकर ये खास उपलब्धि हासिल की है.

अभिषेक शर्मा ने अफगानी बल्लेबाज का तोड़ा रिकॉर्ड

इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हुए थे. गुरबाज ने एशिया कप टी20 2022 और 2025 में 8 मैचों की 8 पारियों में कुल 15 छक्के लगाए हैं. उनके नाम 209 रन दर्ज हैं. जबिक अभिषेक टूर्नामेंट में अब तक 248 रन बना चुके हैं.

इन रिकॉर्ड्स पर भी अभिषेक का कब्जा

युवराज सिंह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 बार 25 से कम गेंदों में अर्धशतक बनाया है. अब अभिषेक ने 5 बार 25 से कम गेंदों में अर्धशतक बनाकर अपने गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

रोहित शर्मा ने भारत के लिए 4 बार टी 20 में 200+ की स्ट्राइक रेट से 50+ रन बनाए थे. अब अभिषेक 5 बार टी20 में 200+ की स्ट्राइक रेट से 50+ रन बना चुके हैं.

विराट कोहली के बाद अभिषेक दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने एशिया कप टी20 में बैक टू बैक अर्धशतक लगाए हैं.

अभिषेक शर्मा ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी 74 रनों की तूफानी पारी खेली थी. बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक के पास अपनी पारी की और आगे बढ़ाने का मौका था लेकिन वो सूर्या की कॉल पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. अब उनके पास श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को होने वाले अपने अंतिम सुपर-4 मैच में धमाल मचाने का मौका होगा.