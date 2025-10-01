अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में धमाल मचाकर रचा इतिहास, विराट और सूर्या को पीछे छोड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर किया. उन्होंने सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली को पीछे छोड़ा है.
Published : October 1, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने डेविड मलान, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. तो आइए आज हम इस स्टार बैटर के विश्व रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं.
अभिषेक का एशिया कप में धमाल
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने बल्ले के धमाल मचाया और कई तूफानी पारियां खेलीं. अभिषेक ने एशिया कप में 7 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद के साथ 314 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 44.85 और स्ट्राइक रेट 200 का रहा. उनके बल्ले से टूर्नामेंट में 39 चौके और 19 छक्के भी निकले. इसकी बदौलत वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए.
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास
इस दमदार प्रदर्शन के बाद अब अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में धमाल मचाया दिया है. उन्होंने टी20 रैंकिंग के इतिहास के सबसे ज्यादा रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पूर्व भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से अधिक रेटिंग प्वाइंट्स हासिल कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है.
विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव से निकले आगे
आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज हैं. नई आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में अभिषेक ने अपने करियर की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है. उनके नाम अब 931 रेटिंग प्वाइंट्स हो चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने डेविड मलान (919 रेटिंग प्वाइंट्स) को पीछे छोड़कर आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने हमवतन सूर्यकुमार यादव (912 रेटिंग प्वाइंट्स) और विराट कोहली (909 रेटिंग प्वाइंट्स) को भी पीछे छोड़ दिया है.
टी20 बल्लेबाजों द्वारा सर्वोच्च ICC रेटिंग प्वाइंट्स
|बल्लेबाज
|प्वाइंट्स
|साल
|अभिषेक शर्मा
|931
|2025
|डेविड मलान
|919
|2020
|सूर्यकुमार यादव
|912
|2022
|विराट कोहली
|909
|2014
|अरोन फिंच
|904
|2014
अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख टी20 खिलाड़ियों में शुमार हो गए हैं. अब 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक से भारतीय क्रिकेट फैंस धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे.