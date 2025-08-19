नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप 2025 खेलने वाली हैं. 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में होने वाला है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 19 अगस्त को कर दिया गया है. टी20 टीम में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जगह दी गई है और उन्हें टीम का उपकप्तान भी बना दिया गया है.

शुभमन गिल तो टीम में आ गए हैं लेकिन आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया है. इससे काफी सारे फैंस निराश है. अब इस पर पूर्व भारतीय कोच ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

दरअसल, पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर रखने के फैसले से हैरान हैं. सूर्यकुमार यादव के साथ अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया.

नायर ने जियो हॉटस्टार से बात करते हुए कहा कि, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर को 20 सदस्यीय टीम में शामिल न करने का क्या कारण हो सकता है. मैं अंतिम 15 की बात नहीं कर रहा, बल्कि 20 की बात कर रहा हूं, जिससे साफ संदेश जाता है कि श्रेयस अय्यर चयनकर्ताओं की योजना में नहीं हैं. कम से कम टी20 के नजरिए से तो नहीं हैं'.

आपको बता दें कि, श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स को अहमदाबाद में हुए फाइनल तक पहुंचाया था लेकिन अब वो एशिया कप 2025 की 15 खिलाड़ियों की सूची में जगह नहीं बना पाए. अय्यर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 मैचों की 47 पारियों में 8 अर्धशतकों की बदौलत 1104 रन बना चुके हैं.

अय्यर को अभिषेक नायर का करीबी मना जाता है. इसके साथ ही अजीत अगरकर और अभिषेक नायर के बीच कुछ खास नहीं जमती है. ऐसे में अय्यर का एशिया कप की टीम में शामिल न होना किसी दूसरी ओर ही ईशारा करता है.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का दल - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.