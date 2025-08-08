हैदराबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई तेंदुलकर-एंडरसन टेस्ट सीरीज भी 2-2 से ड्रॉ रही. ओवल में खेले गए सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 6 रनों से मैच जीत लिया. इसके साथ ही उन्होंने सीरीज बराबर कर ली.

इस सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव हुए. युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन और अंशुल कंबोज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. हालांकि, अभिमन्यु ईश्वरन (Abhimanyu Easwaran) ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें यह मौका नहीं मिला. हालांकि उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला.

पूरी सीरीज के दौरान उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा और अपने मौके का इंतजार करना पड़ा. सीरीज शुरू होने से पहले हुए दो अभ्यास मैचों में अभिमन्यु ईश्वरन ने अच्छा प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद, मैच के लिए उन्हें न चुने जाने को टीम प्रबंधन की आलोचना भी हुई. बेट को प्लेइंग इलेवन में जगह न मिलने से पिता भी काफी दुखी हैं. अब, ईश्वरन के पिता ने उनके साथ हुई बातचीत का खुलासा किया है.

अभिमन्यु ईश्वरन (Getty Images)

ईश्वरन ने अपने पिता से क्या कहा?

सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी समय में उन्हें टीम में नहीं चुना गया. इससे ईश्वरन निराश हो गए. इसी मुद्दे पर एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में, ईश्वरन के पिता रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन ने उस दिन अपने बेटे की नाराजगी का खुलासा किया. टीम में न चुने जाने पर ईश्वरन ने मुझसे फोन पर बात की और कहा, 'पापा- मुझे टीम में जगह नहीं मिली.'

गंभीर ने दिया वादा: ईश्वरन के पिता ने आगे कहा कि इसके बाद, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खुद मेरे बेटे से इस मुद्दे पर बात की. इस दौरान अभिमन्यु से कहा गया, 'तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें जल्द ही टीम में खेलने का मौका मिलेगा. तुम्हारा सफर लंबा चलेगा.'

रंगनाथन ने ये भी बताया कि उनका बेटा पिछले चार सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा है. अभिमन्यु इंग्लैंड जैसी पिचों पर अच्छा खेलता है. उसने अपने लगभग 30 प्रतिशत मैच हरी पिचों पर खेले हैं. इसके अलावा, वह लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखता है.

अभिमन्यु ईश्वरन (Getty Images)

2021 में टीम में हुआ था चयन: ईश्वरन का पहली बार भारतीय टीम में चयन 2021 में हुआ था. लेकिन अभी तक उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई है. टीम में उनके चयन के बाद से अब तक कुल 15 खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं. अब गंभीर ने वादा किया है कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है.

प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड: अभिमन्यु ने अब तक 103 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48.70 की औसत से 7841 रन बनाए हैं. इसमें 27 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 233 है.