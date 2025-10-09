अभिमन्यु ईश्वरन बने कप्तान, शमी और आकाशदीप की भी हुई टीम में वापसी
Bengal Ranji team Captain: भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप किए गए अभिमन्यु ईश्वरन को बंगाल रणजी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.
Published : October 9, 2025 at 1:57 PM IST
Bengal Ranji team Squad: बंगाल ने आगामी रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. जिसमें ईश्वरन, शामी और आकाशदीप जैसे बड़े खिलाड़ियों के भी जगह दी गई है. टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई है, जिसको नेशनल टीम में चुने जाने के बावजूद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया गया.ट
विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोर्डेल को ईश्वरन के डिप्टी के रूप में चुना गया है. अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल के लिए ज्यादा नहीं खेल पाए क्योंकि वह पिछले सीजन में राष्ट्रीय टीम में व्यस्त थे. तब टीम नेतृत्व की बागडोर अनुष्टुप मजूमदार के हाथों में थी. फिर भी उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई. कोच लक्ष्मीरतन शुक्ला का कहना है कि ईश्वरन को भविष्य को ध्यान में रखकर कप्तान चुना गया है.
शमी-आकाशदीप टीम में शामिल
राष्ट्रीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी टीम में मौका मिला है. इन दोनों के शामिल होने से निस्संदेह बंगाल का तेज गेंदबाजी विभाग मजबूत होगा. हालांकि, बंगाल को मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद को टीम में जगह नहीं मिली है. दोनों खिलाड़ी चोटों से उबरने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में व्यस्त हैं.
शमी को भी नेशनल टीम में वापसी का मौका नहीं मिल रहा है. वो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे. जबकि आकाशदीप को इंग्लैंड दौरे के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं चुना गया.
शमी ने टीम इंडिया से बाहर होने पर क्या कहा?
टीम इंडिया में न चुने जाने पर मोहम्मद शमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'टीम में चुना जाना मेरे हाथ में नहीं है. यह चयन समिति, कोच और कप्तान का काम है. अगर उन्हें लगता है कि मुझे टीम में होना चाहिए, तो वे मुझे चुन लेंगे, या अगर उन्हें लगता है कि मुझे और समय चाहिए, तो यह उनका फैसला है. अगर मुझे टीम में बुलाया जाता है, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूं.'
बंगाल का रणजी मैच
बता दें कि बंगाल अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड के खिलाफ करेगा. 25 अक्टूबर से दूसरा मैच भी गुजरात के खिलाफ घरेलू मैदान पर होगा.
बंगाल की रणजी टीम
अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरडेल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, अनुष्टुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, विशाल भाटी, मोहम्मद शमी, आकाशदीप, सूरज सिंधु जायसवाल, शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), ईशान पोरडेल, काजी जुनैद सैफी, राहुल प्रसाद, सुमित मोहंत और विकास सिंह.