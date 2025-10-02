ETV Bharat / sports

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर आया एबी डिविलियर्स का रिएक्शन, नाराजगी जताते हुए बोली ये बड़ी बात

एबी डिविलियर्स ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 2, 2025 at 5:20 PM IST 3 Min Read