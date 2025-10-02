एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर आया एबी डिविलियर्स का रिएक्शन, नाराजगी जताते हुए बोली ये बड़ी बात
Asia Cup trophy controversy: भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया है.
Published : October 2, 2025 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ भारत 9वीं बार एशिया का चैंपियन बन गया लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी है, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से टूर्नामेंट का अंत भी एक विवादास्पद मोड़ पर हुआ.
भारतीय खिलाड़ियों का मानना है कि मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी है. जबकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मेरे अलावा कोई दूसरा इस ट्रॉफी को नहीं दे सकता. इसी वजह से वो भारत के ट्रॉफी ने लेने पर अपने साथ लेकर चले गए और फिर बाद में कहा कि ये ट्रॉफी उसी समय टीम इंडिया को मिलेगी जब भारतीय कप्तान इसे लेने एसीसी के ऑफिस आएंगे.
एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर एबी डिविलियर्स का रिएक्शन
अब इस पूरे विवाद पर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने खुलकर बात की है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीति को खेल के मैदान से अलग रखा जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम शायद उस टीम से खुश नहीं थी जिससे उसने ट्रॉफी जीती थी, मुझे नहीं लगता कि इसका खेल से कोई लेना-देना है.
एबी डिविलियर्स ने आगे कहा कि राजनीति को खेल से अलग रखा जाना चाहिए, खेल एक अलग चीज है, इसे उसी तरह मनाया जाना चाहिए. इस स्थिति के कारण खेल और खिलाड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं और मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुद्दों का समाधान हो जाएगा.
IND vs PAK एशिया कप 2025 फाइनल
2025 टी20 एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए. साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 84 रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दी. हालांकि उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम सिर्फ 146 रनों पर आउट हो गई. पाकिस्तान ने अपने आखिरी नौ विकेट 33 रन पर गंवा दिए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिए. जवाब में तिलक वर्मा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई. उन्होंने 53 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 69 रन बनाए. शिवम दुबे ने भी 22 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 33 रन बनाए.