हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक अलग भूमिका में वापसी के संकेत दिए हैं. उन्होंने भविष्य में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ कोचिंग या मेंटरिंग की भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है.

2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले डिविलियर्स ने कहा कि लीग के लिए पूर्णकालिक पेशेवर प्रतिबद्धता की संभावना नहीं है. लेकिन, आरसीबी के साथ उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है और अगर बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइज़ी को लगता है कि टीम के साथ जुड़ने के लिए उनके पास कोई भूमिका है, तो वह इसके लिए तैयार हैं.

डिविलियर्स ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, 'हो सकता है कि मैं भविष्य में किसी और भूमिका में आईपीएल से फिर जुड़ जाऊं, लेकिन पेशेवर रूप से पूरे सीजन के लिए प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल है, और मेरा मानना ​​है कि अब वो दिन बीत चुके हैं. लेकिन मेरा दिल आरसीबी के साथ है और हमेशा रहेगा. इसलिए, अगर फ्रैंचाइजी को लगता है कि मेरे लिए कोई भूमिका (कोच या मेंटर के रूप में) है, जब मेरा सही समय है और में तैयार होगा तो वह निश्चित रूप से आरसीबी होगी.'

एबी डिविलियर्स, कोहली और गेल IPL ट्रॉफी के साथ (IANS PHOTO)

WCL 2025 के चैंपियन

हाल ही में खत्म हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड के दूसरे सीजन में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने एबी डिविलियर्स की अगुवाई में WCL 2025 का चैंपियन बना था. टूर्नामेंट में डिविलियर्स ने तीन शतक जड़ कर शानदार खेल का प्रदर्शन किया था.

डिविलियर्स का आईपीएल करियर

बता दें कि डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर का अधिकांश समय आरसीबी के साथ बिताया है. उन्होंने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की और 2011 में आरसीबी में शामिल होने से पहले तीन सीजन तक उनके लिए खेला.

एबी डिविलियर्स और विराट कोहली (IANS PHOTO)

आरसीबी के इस पूर्व दिग्गज ने आरसीबी के लिए खेले 157 मैचों में 4,522 रन बनाए. उनका 41.10 का औसत और 158.33 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट शब्दों से परे था. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए दो शतक और 37 अर्धशतक भी लगाए.

आरसीबी के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने दो फ्रेंचाइजियों के लिए 184 आईपीएल मैच खेले हैं और 151.68 के स्ट्राइक रेट से 5,162 रन बनाए हैं, जिसमें 40 अर्धशतक और तीन शतक शामिल हैं. 2022 में, डिविलियर्स को क्रिस गेल के साथ आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया.