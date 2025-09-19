ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के ये 9 बॉक्सर चेन्नई में दिखाएंगे अपने पंच की पावर, देखें मुक्केबाजों की लिस्ट

रामनगर: उत्तराखंड के खिलाड़ियों के अच्छी खबर है. रामनगर में बॉक्सिंग का ट्रायल आयोजित किया था. यहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 36 बॉक्सर राष्ट्रीय फेडरेशन कप पुरुष वर्ग में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरे थे, जिसके लिए उत्तराखंड के पांच खिलाड़ियों का चयन हुआ है. उत्तराखंड के चयनित हुए 9 बॉक्सर अब 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे.

रामनगर में बॉक्सिंग रिंग के अंदर पसीना बहा रहे खिलाड़ी: ट्रायल में पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर और चमोली सहित कई जिलों से खिलाड़ी शामिल हुए थे. सभी बॉक्सर का लक्ष्य राष्ट्रीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन 38 में से सिर्फ 9 को ही चेन्नई जाने का मौका मिला है.

इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन कर टीम में बनाई जगह: ट्रायल में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि यह मौका उनके करियर को नई दिशा देगा. देहरादून से आए बॉक्सर नमन ने बताया कि वह पहले भी नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर उन्होंने टीम ने जगह बनाई है. नमन का 75-80 किलो भार वर्ग में चयन हुआ है.

इसी तरह बॉक्सर गौतम सागर ने कहा कि वह यहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और ट्रायल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना पूरा करना चाहते थे. हालांकि उनका चयन नहीं हो पाया. इस दौरान उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम के कोच देवेंद्र चंद्र भट्ट ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.