बालासोर (ओडिशा) : जो बचपन में नहीं हुआ, वो बुढ़ापे में क्या होगा... इस कहावत को गलत साबित करते हुए 65 वर्षीय मनोज बिहारी दास ने बुढ़ापे में वो कर दिखाया है जो बचपन में नहीं हुआ. मनोज विहारी उम्र तो बस एक संख्या है इसकी मिसाल भी बन गए हैं. ढलती उम्र में उन्होंने विदेश में अपनी चमक बिखेरकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. जिस उम्र में घर पर आराम करने की जरूरत होती है, उस उम्र में उन्होंने बॉडीबिल्डिंग करके कांस्य पदक जीता है. बालासोर के मनोज बिहारी दास ने थाईलैंड में आयोजित एशियन बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में यह कामयाबी हासिल की है. सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वो बॉडीबिल्डर बन गए.
सरकारी नौकरी के बाद बने बॉडीबिल्डर
उम्र के ढलते पड़ाव में कई शारीरिक अक्षमताएं परेशानी का सबब बन जाती हैं. कुछ लोग स्वस्थ होते हुए भी कोई काम नहीं कर पाते लेकिन मनोज इन सबसे थोड़े अलग थे. 65 साल की उम्र में भी वे पूरी तरह फिट हैं. उन्हें देखकर किसी को भी उनकी उम्र पर यकीन नहीं होता है. सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा. मनोज रेमुना बीईओ कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे. जून 2021 में वो सेवानिवृत्त हुए. अगर वो चाहते तो पेंशन के पैसों से जीवन भर यात्रा कर सकते थे लेकिन घर पर बैठना उनके बस की बात नहीं थी. उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया.
उन्होंने 27 विदेशी प्रतियोगियों को हराकर पदक जीता
57वीं एशियाई बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप (57वीं एशियाई बॉडीबिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप) इस महीने की 18 से 25 तारीख तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई थी. इसमें मनोज ने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में मास्टर पुरुष बॉडीबिल्डिंग में भाग लिया. इसमें एशिया के 22 देशों के 30 प्रतियोगियों ने भाग लिया. दो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. मनोज उनमें से एक थे. अंत में उन्होंने 27 प्रतियोगियों को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता. भारत और ओडिशा का नाम रोशन करने वाले मनोज दास को विभिन्न क्षेत्रों से बधाई संदेश मिल रहे हैं.
मनोज दास को को बधाई
मनोज पिछले सोमवार को थाईलैंड से घर लौटे. जिस जिम में वह रोज कसरत करते हैं, वहां के लोगों ने उनके लिए एक रोड शो का आयोजन किया. शहर के भ्रमण के लिए उनके सुनाहट स्थित आवास से एक रोड शो निकाला गया. शाम को जिम के मास्टर ट्रेनर अभिषेक दास ने उनका अभिनंदन किया.
वह एशियाई बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप तक कैसे पहुंचे?
65 साल की उम्र में भी अपनी सेहत का ध्यान रखने वाले मनोज आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं. उन्होंने बताया, 'मैंने अपने कार्यकाल में किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया. मैंने सबसे पहले ऑल ओडिशा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. उसमें प्रथम स्थान पाने वाला छत्तीसगढ़ में आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में खेलने गया था. वहां मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया. उसके बाद एशियाई खेलों में खेलने के लिए मेरा नाम चुना गया. अब तक हर प्रतियोगिता मेरे लिए पहली बार होती है'.
युवाओं को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य
उन्होंने यह भी कहा, 'अपने कामकाजी जीवन में मैं कहीं भी भाग नहीं ले पाया. मेरा मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं को प्रेरित करना है. इसके साथ ही, अगर वयस्क भी अपने स्वास्थ्य के लिए रोजाना दो घंटे व्यायाम करें, तो वो कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. अब जगह-जगह जिम खुल रहे हैं, युवा भी इसके प्रति थोड़ा जागरूक हो रहे हैं. अपनी उम्र में इतनी सफलता मिलने के बाद इसका युवाओं पर कुछ असर तो पड़ता ही है'.