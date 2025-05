ETV Bharat / sports

रोहित-विराट के बाद ये 5 क्रिकेटर भी ले सकते हैं संन्यास, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप - PLAYERS WHO CAN RETIRE FROM CRICKET

भारतीय क्रिकेट टीम ( ANI )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 13, 2025 at 6:31 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में बदलाव के दौर से गुजर रही है. टीम इंडिया में लगातार संन्यास का दौरान जारी है. पहले टी20 क्रिकेट से स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया. इसके बाद टेस्ट क्रिकेट से रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी है जो लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा रहे लेकिन अब वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आते हैं. बीसीसीआई और चयनकर्ता भी उन्हें साफ कर चुके हैं कि अब उनकी भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी मुश्किल है क्योंकि युवा खिलाड़ियों को मौका देकर भविष्य की प्लानिंग की जा रही है. तो ऐसा हम आपको उनके खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले है जो आने वाले समय में संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. इन खिलाड़ियों में उमेश यादव, इशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल हो सकता है. 1 - उमेश यादव

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में वो सभी फॉर्मेट से बाहर है लेकिन उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने भारत के लिए 2023 में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था जब से उनकी टीम में कोई जगह नहीं है. ऐसे में उमेश आने वाले समय में संन्यास ले सकते हैं. उन्होंने भारत के लिए 57 टेस्ट में 170, 75 वनडे में 105 और 9 टी20 में 12 विकेट लिए हैं.

उमेश यादव (ANI) 2 - इशांत शर्मा

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में जो लंबे समय से टीम से बाहर है और उनकी वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2021 में खेला था. इशांत के करियर पर भी जल्द ही संन्यास की मुहर लग सकती है. उन्होंने भारत के लिए 105 टेस्ट में 311, 80 वनडे में 115 और 14 टी20 में 8 विकेट अपने नाम किए हैं. इशांत शर्मा (ANI) 3- चेतेश्वर पुजारा

भारतीय क्रिकेट टीम के मजबूत बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को भी टेस्ट टीम से बहुत पहले ही बाहर किया जा चुका है. पुजारा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में खेला था. अब रोहित और विराट जैसे दिग्गजों के बाद वो भी संन्यास ले सकते हैं. उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए हैं. उनके नाम 5 वनडे में 51 रन भी दर्ज हैं. 4 - अजिंक्य रहाणे

भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे आज भी आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं लेकिन उनको भी भारत टीम टीम से कब का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में ही खेला था. अब वो भी संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की कतार में खड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने 85 टेस्ट में 5077 रन बनाए है. उनके नाम 90 वनडे में 2962 और 20 टी20 में 375 रन दर्ज हैं. अजिंक्य रहाणे (ANI) 5 - रविंद्र जडेजा

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की कतार में लगे हुए हैं. उन्होंने विराट और रोहित के साथ ही टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था. वो भारत की टेस्ट और वनडे टीम का नियमित हिस्सा हैं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की कतार सबसे आगे नजर आते हैं. उनके जोड़ीदार अश्विन भी संन्यास ले चुके हैं. रविंद्र जडेजा (ANI) ये खबर भी पढ़ें : इस स्टेडियम में खेला जाएगा IPL 2025 का फाइनल? जानिए कहां और किस शहर में होंगे प्लेऑफ के बाकी मैच