ETV Bharat / sports

किस क्रिकेटर के नाम हैं सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड, टॉप 2 पर इन भारतीय खिलाड़यों का कब्जा - Most Player of the Series Awards

By ETV Bharat Sports Team Published : 2 hours ago

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर में आए दिन कोई न कोई रिकॉर्ड बनता रहता है. क्रिकेट की दुनिया के कई महान क्रिकेटर वो काम नहीं कर पाए हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कर दिया है. विराट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जो बाकी विश्व के किसी क्रिकेटर के नाम दर्ज नहीं है. आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं.

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीने वाले क्रिकेटर्स

विराट कोहली के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हैं. इस मामले में विराट ने भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है. कोहली के नाम 21 प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दर्ज हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर के नाम कुल 20 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड दर्ज हैं. तो आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं. विराट कोहली : इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक कुल 161 इंटरनेशनल सीरीज में 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है. विराट भारत के लिए 113 टेस्ट, 295 वनडे और 125 टी20 मैचों में क्रमश: 8848, 13906 और 4188 रन बना चुके हैं. उनके नाम सभी फॉर्मेट में मिलाकर 80 शतक दर्ज हैं. विराट कोहली (IANS PHOTOS) सचिन तेंदुलकर : भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 183 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया है. सचिन ने टीम इंडिया के लिए 200 टेस्ट में 51 शतक के साथ 15921 रन बनाए हैं. जबिक 463 वनडे मैच में 49 शतक के साथ 18426 रन उनके नाम दर्ज हैं. सचिन तेंदुलकर (IANS PHOTOS) शाकिब अल हसन : बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खतरनाक ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 160 इंटरनेशनल सीरीज में कुल 17 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड हासिल किया है, ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हैं. शाकिल अल हसन (IANS PHOTOS) जैक्स कैलिस : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस भी इस लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंने 148 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कुल 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया है. उनके नाम तीनों फॉर्मेट में लगभग 24 हजार रन दर्ज हैं, जबकि वो 577 विकेट दर्ज हैं. जैक्स कैलिस (IANS PHOTOS) डेविड वॉर्नर : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर 126 इंटरनेशनल सीरीज में 13 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत चुके हैं. वो ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवे खिलाड़ी हैं. इनके नाम टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 18995 रन दर्ज हैं. डेविड वॉर्नर (IANS PHOTOS) ये खबर भी पढ़ें : WATCH: सचिन तेंदुलकर ने लेफ्ट हैंडर बन उड़ाए चौके-छक्के, खास दिन पर फैंस को दिखा अनोखा अवतार