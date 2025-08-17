रांची: खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम 16 से 18 अगस्त तक थ्रोबॉल के शानदार मुकाबलों का गवाह बन रहा है. यहां 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता के पहले ही दिन खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर खेलप्रेमियों का दिल जीत लिया.

इस प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल खिलाड़ियों ने रांची की मेजबानी की सराहना करते हुए कहा कि यहां का खेल ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. मुंबई, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए प्रतिभागियों का कहना है कि थ्रोबॉल अब देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रहा है. खिलाड़ियों का मानना है कि यह नेशनल प्रतियोगिता आने वाले समय में होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों और चयन का अहम मंच बनेगी.

रांची में होगा 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन (ईटीवी भारत)

संघ के अध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि झारखंड को पहली बार सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि आयोजन को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भव्य और सफल बनाना संघ का मुख्य उद्देश्य है. डॉ. गुप्ता ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2022 में झारखंड ने 32वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन कर अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी थी.

संघ के सचिव गौतम ने कहा कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने बताया कि आवास, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित परिवहन, चिकित्सा सुविधाएं और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि प्रतिभागियों को बेहतर अनुभव मिल सके.

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

झारखंड की ओर से पुरुष और महिला दोनों टीमों ने मैदान में उतरकर शानदार शुरुआत की है. पुरुष टीम की कप्तानी राकेश कुमार कर रहे हैं, जबकि महिला टीम की कमान जेबा परवीन के हाथों में है. दोनों टीमों में 15-15 खिलाड़ी शामिल हैं. शुरुआती मैचों में झारखंड की दोनों टीमों ने जीत दर्ज कर राज्य का परचम लहराया है. खिलाड़ियों ने विश्वास जताया है कि आगामी मुकाबलों में वे और बेहतर खेल दिखाकर पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.

थ्रोबॉल के जानकारों का कहना है कि इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलता है, बल्कि नई प्रतिभाओं को भी पहचान मिलती है. प्रतियोगिता के सफल आयोजन से झारखंड का नाम खेल मानचित्र पर और भी मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें:

नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता: हरियाणा टीम ने जीती ट्रॉफी, झारखंड को तीसरा स्थान

झारखंड सीनियर-जूनियर थ्रोबॉल टीम छत्तीसगढ़ रवाना, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेगी हिस्सा

राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम छत्तीसगढ़ रवाना, 28-1 मार्च तक होगा टूर्नामेट