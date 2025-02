देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का पांचवें दिन यानि 1 फरवरी 2025 को कई निर्णायक मैच होने हैं. बैडमिंटन में उत्तराखंड की महिला और पुरुष दोनों टीमें फाइनल में गोल्ड के लिए कोशिश करेंगे तो वही ओवरऑल मेडल टेबल में मणिपुर अभी तक टॉप में है. आज से तीरंदाजी (आर्चरी) और लॉन बॉल प्रतियोगिता भी शुरू हो रही हैं.

बैडमिंटन: 38 में राष्ट्रीय खेलों में आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि पहली दफा उत्तराखंड की बैडमिंटन टीम फाइनल में पहुंची है और पहली बार में ही उत्तराखंड की दोनों महिला और पुरुष टीम फाइनल में पहुंच गई है. इसके बाद आज 10:00 बजे उत्तराखंड की बैडमिंटन पुरुष टीम का कर्नाटक से तो, वहीं महिला टीम का हरियाणा टीम से मुकाबला होना है. यह दोनों मैच गोल्ड मेडल के लिए खेले जाएंगे जिसमें उत्तराखंड के जीतने के संभावनाएं ज्यादा है.

बैडमिंटन फाइनल में उत्तराखंड की टीमें (SOURCE: SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

बास्केटबॉल: बास्केटबॉल 5x5 के सेमी फाइनल आज देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के भागीरथी हाल में सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे. 10:00 बजे पंजाब vs सर्विसेज (पुरुष), 12:00 बजे तमिलनाडु vs पंजाब (महिला), 3:00 बजे केरल vs कर्नाटक (महिला) और 5:00 बजे तमिलनाडु vs दिल्ली (पुरुष) के मैच होने हैं.

38वें नेशनल गेम्स का पांचवां दिन आज (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

शूटिंग: शूटिंग प्रतियोगिता आज 9:30 से 10 मीटर एयर राइफल नेक्स्ट टीम वर्ग के साथ शुरू होगी. जिसका फाइनल 11:30 बजे होगा तो वही इसके बाद 1:00 बजे तक अलग-अलग वर्गों में शूटिंग प्रतियोगिता देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की त्रिशूल रेंज में आयोजित की जाएगी.

शूटिंग में आज की प्रतियोगिताएं (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

आर्चरी: आज से तीरंदाजी यानी आर्चरी की प्रतियोगिताएं भी शुरू हो जाएगी. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आर्चरी के इवेंट 9:30 बजे से शुरू हो जाएंगे जो की अलग-अलग वर्गों में शाम 5:30 बजे तक खेले जाएंगे.

1 फरवरी को होने वाली प्रतियोगिताएं (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

लॉन बॉल: आर्चरी के साथ ही लॉन बॉल प्रतियोगिता भी आज से ही शुरू हो रही है, तो वही लॉन बॉल में चैंपियनशिप लीग मैच सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे जो की शाम 5:00 बजे तक चलेंगे और पूरे दिन भर में केवल तीन मैच ही आयोजित किए जाएंगे.

लॉन बॉल की प्रतियोगिताएं भी आज (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

वुशु, स्क्वैश: वुशु गेम में अब तक सभी राज्यों ने ज्यादातर मेडल हासिल किए हैं, तो वहीं उत्तराखंड का भी वुशु में ही एक गोल्ड मेडल अब तक आया है. आज होने वाले मैचों की बात करें कंचनजंगा हॉल में सुबह 10:00 बजे से वुशु प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, जो शाम 7:30 बजे तक चलेंगी. तो वही स्क्वैश प्रतियोगिता में आज सुबह 10:00 बजे से 11:30 तक पुरुष और महिला टीमों के सेमीफाइनल्स होंगे तो वहीं शाम को 4:00 से 5:30 बजे तक पुरुष इंडिविजुअल्स के क्वार्टर फाइनल्स होंगे.

वुशु में उत्तराखंड की टीम ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

वेटलिफ्टिंग: वेटलिफ्टिंग में लगातार हर दिन मेडल मैच हो रहे हैं तो वहीं आज होने वाले मैच की बात करें तो सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक पांच अलग-अलग मैच होने हैं जिसमें मैच के तुरंत बाद मेडल सेरिमनी होती है.

1 फरवरी को वेटलिफ्टिंग में होने वाले मैच (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

फुटबॉल: फुटबॉल के लीग मैच आज हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपलेक्स में होने हैं. जिसमें 10:00 बजे पहले मणिपुर vs सर्विसेज का मैच होना है तो वही 2:00 बजे मिजोरम vs गोवा और दिल्ली vs केरल के बीच आयोजित होना है तो वहीं शाम 6:00 बजे असम vs उत्तराखंड का मैच होना है.

फुटबॉल के आज होने वाले मैच (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

खो- खो, एक्वाटिक्स: खो खो प्रतियोगिता के फाइनल और हार्ड लाइन मैचेस आज हल्द्वानी गोलापार के चौखंबा हॉल मानसखंड खेल परिसर में सुबह 9:00 बजे दिल्ली vs कर्नाटक 9:30 बजे वेस्ट बंगाल vs केरला तो वही गोल्ड के लिए 10:00 बजे महाराष्ट्र वर्सेस उड़ीसा और 11:00 बजे महाराष्ट्र वर्सेस उड़ीसा के मैच होने हैं. वहीं इसके अलावा AQUATICS इवेंट्स मानसखंड तरण ताल गोलापर हल्द्वानी में आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएंगे जिसमें 7 अलग-अलग इवेंट्स होने हैं.

खो-खो में होने वाले आज के मैच (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

कबड्डी का हरिद्वार में सेमीफाइनल: कबड्डी के मैच सारे हरिद्वार में हो रहे हैं तो वहीं आज कबड्डी सेमी फाइनल में महिला वर्ग का पहला मैच 3:30 बजे हिमाचल प्रदेश vs राजस्थान तो वहीं दूसरा मैच 4:30 बजे राजस्थान वर्सेस हरियाणा के बीच होना है. इसके अलावा पुरुष वर्ग सर्विसेज vs उत्तर प्रदेश 6:00 और चंडीगढ़ vs हरियाणा 7:00 बजे योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद हरिद्वार में होने हैं.

1 फरवरी को कबड्डी के होने वाले मैच (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

वॉलीबॉल: वॉलीबॉल का मैच रुद्रपुर शिवालिक हॉल में हो रहा है. आज वॉलीबॉल के सेमीफाइनल्स 12:00 से शुरू होंगे जो की शाम को 6:00 बजे तक चलेंगे.

आज वॉलीबॉल के सेमीफाइनल्स (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

बॉक्सिंग मैच: आज से पिथौरागढ़ के श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग के मैच शुरू हो गए हैं. बॉक्सिंग के आज पूरे दिन प्रीलिमिनेंसी इवेंट चलेंगे.

आज से बॉक्सिंग के मैचों की शुरूआत (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

योगासन के मैच हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में चल रहे हैं और यह भी दिन भर सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक चलेंगे.

योगासन में होने वाली आज की प्रतियोगिताएं (SOURCE: Department of sports, Government of Uttarakhand)

ये भी पढ़ें-इतिहास रचने की कगार पर उत्तराखंड, फाइनल में पहुंची बैडमिंटन की दोनों टीमें, आज होगी गोल्ड की 'जंग'

ये भी पढ़ें- नेशनल गेम्स मेडल टैली में टॉप पर मणिपुर, सर्विसेज ने भी दिखाया दम, 9वें नंबर पर उत्तराखंड