हल्द्वानी में शुरू हुई 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी
. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं.
हल्द्वानी: 20वीं कैडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आगाज हो गया है. इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के अंडर 17 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है.
हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरा बड़ा खेल प्रतियोगिता चल रही है. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, असोम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी.
उन्होंने कहा इंडोर स्टेडियम का AC काम नहीं कर रहा है. जिसके चलते खिलाड़ियों और बाहर से आए स्टाफ को परेशानी हो रही है. राजीव मेहता ने कहा उन्होंने हल्द्वानी स्टेडियम में इस गेम को करा कर गलती कर दी है. अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन, यहां के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं. अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड में तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर कर गलती कर दी है.इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि हल्द्वानी स्टेडियम में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं हैं. अगर इस तरह का मामला है तो व्यवस्था ठीक कराई जा रही हैं.
