हल्द्वानी में शुरू हुई 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी

हल्द्वानी: 20वीं कैडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आगाज हो गया है. इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के अंडर 17 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है.

हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरा बड़ा खेल प्रतियोगिता चल रही है. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, असोम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी.

20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप (ETV BHARAT)

खेल के पहले दिन ही खेल विभाग के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी गर्मी में स्पोर्ट्स स्टेडियम के भीतर खेलने के लिए मजबूर हैं. व्यवस्थाओं को लेकर खुद तलवारबाजी गेम्स के एशियाई जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने कहा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बेहतर सुविधा को देखते हुए यहां पर गेम कराए जाने का फैसला लिया गया है, लेकिन स्टेडियम की व्यवस्था खराब है.