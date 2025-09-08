ETV Bharat / sports

हल्द्वानी में शुरू हुई 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी

. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं.

HALDWANI FENCING COMPETITION
20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read

हल्द्वानी: 20वीं कैडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा का हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आगाज हो गया है. इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के अंडर 17 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है.

हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों को सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह दूसरा बड़ा खेल प्रतियोगिता चल रही है. फेंसिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 24 बालक और बालिकाएं भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, असोम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी.

20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप (ETV BHARAT)
खेल के पहले दिन ही खेल विभाग के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 28 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी गर्मी में स्पोर्ट्स स्टेडियम के भीतर खेलने के लिए मजबूर हैं. व्यवस्थाओं को लेकर खुद तलवारबाजी गेम्स के एशियाई जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने कहा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बेहतर सुविधा को देखते हुए यहां पर गेम कराए जाने का फैसला लिया गया है, लेकिन स्टेडियम की व्यवस्था खराब है.

उन्होंने कहा इंडोर स्टेडियम का AC काम नहीं कर रहा है. जिसके चलते खिलाड़ियों और बाहर से आए स्टाफ को परेशानी हो रही है. राजीव मेहता ने कहा उन्होंने हल्द्वानी स्टेडियम में इस गेम को करा कर गलती कर दी है. अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन, यहां के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं. अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड में तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर कर गलती कर दी है.इस पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि हल्द्वानी स्टेडियम में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं हैं. अगर इस तरह का मामला है तो व्यवस्था ठीक कराई जा रही हैं.

पढे़ं- Bhavani Devi : एशियाई चैंपियनशिप में भवानी देवी ने बढ़ाया भारत का गौरव, Video में देखें उनकी तलवारबाजी

पढे़ं- नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड टीम चयन के लिए ट्रायल

पढे़ं- झुग्गी में रहने वाली OT अटेंडर की बेटी करेगी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व


Last Updated : September 8, 2025 at 5:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

हल्द्वानी फेंसिंग प्रतियोगितागौलापार अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियमगौलापार खेल स्टेडियम अव्यवस्थाHALDWANI FENCING COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.