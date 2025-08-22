पटना: राजगीर की ऐतिहासिक धरती एक बार फिर खेल इतिहास रचने जा रही है. जहां कभी बुद्ध ने ज्ञान दिया और सम्राटों ने राज किया, अब वहां हॉकी के सूरमाओं की भिड़ंत होगी. 29 अगस्त से शुरू हो रहा मेंस एशिया कप न केवल रोमांचक मुकाबलों का गवाह बनेगा, बल्कि 2026 हॉकी वर्ल्ड कप का रास्ता भी यहीं से तय होगा. बिहार पहली बार इतने बड़े हॉकी आयोजन से अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने को तैयार है.

आठ देशों की टीमें: एशियाई हॉकी महासंघ (AHF) के कैलेंडर में यह टूर्नामेंट बेहद अहम माना जाता है. मेजबान भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे इसमें भाग लेंगी. एशियाई हॉकी महासंघ के कैलेंडर में यह टूर्नामेंट बेहद अहम है. आयोजन से बिहार की खेल पहचान मजबूत होगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

रवींद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (ETV Bharat)

टूर्नामेंट की अहमियत और इतिहास: हॉकी एशिया कप की शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से यह प्रतियोगिता एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों का परचम लहराने का मंच रही है. इस बार का संस्करण इसलिए खास है क्योंकि टीमें वर्ल्ड कप के लिए सीधा रास्ता तलाशेंगी. अब तक के 11 संस्करणों में दक्षिण कोरिया सबसे सफल टीम रही है, जिसने पांच बार खिताब जीता है. भारत ने तीन-तीन बार ट्रॉफी उठाई है. हालांकि इस बार पाकिस्तान टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहा है. जिससे प्रतियोगिता का समीकरण कुछ अलग नजर आएगा.

सीएम का है विशेष निर्देश: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन शंकरण ने बताया कि एशिया कप का 12वां संस्करण बिहार की धरती पर होना हमारे लिए सम्मान की बात है. यह टूर्नामेंट न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की खेल संस्कृति को नई दिशा देगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि बिहार को स्पोर्ट्स हब बनाया जाए और इसके लिए पूरा खेल महकमा पिछले 3 साल से जुटा हुआ है.

राजगीर हॉकी मैदान (ETV Bharat)

"हीरो मेंस हॉकी एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं टूर्नामेंट को लेकर कई बार उन लोगों के साथ बैठक की है. मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी टीम खेलने आ रही है. हमको अच्छे से ठहरता है और खाने-पीने का बेहतर प्रबंध रखना है. बेहतर मेजबानी के लिए सभी तैयारी कर ली गई है." -रवींद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

खिलाड़ियों को चाहिए बेहतर टर्फ मैदान: रवींद्रन संकरण ने बताया कि खिलाड़ी यही चाहते हैं कि उन्हें खेलने के लिए अच्छा टर्फ मैदान मिले. इस बार हम लोगों ने दो-दो टर्फ स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया हुआ है. दोनों टर्फ स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे. टर्फ जर्मनी की इंटरनेशनल एजेंसी ने तैयार किया है. दोनों स्टेडियम में फ्लड लाइट की अच्छी व्यवस्था कर ली गई है. टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह वर्ल्ड कप का क्वालीफायर है.

एमओयू पर हुआ हत्याक्षर (ETV Bharat)

वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई: टूर्नामेंट जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई होगी. इसलिए सभी टीम पूरी तैयारी से आ रही है. राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को एशियाई हॉकी महासंघ के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से तैयार किया गया है. यहां आधुनिक ब्लू टर्फ, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई है.

पांच बार जीत चुका है कोरिया: रवींद्रन संकरण ने कहा कि अभी तक 11 बार के एशिया कप में पांच बार साउथ कोरिया जीत चुका है, दो बार मलेशिया और जापान भी जीत चुका है, भारत भी तीन बार जीत चुका है. ऐसे में इस बार मुकाबला तो है और खेल के मैदान पर हॉकी का शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा. उनका अपना मानना है कि साउथ कोरिया और मलेशिया से भारतीय टीम का मुकाबला बेहद रोचक होगा. हमारी कोशिश रही है कि राजगीर में आयोजित होने वाला एशिया कप खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए अविस्मरणीय बने.

राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (ETV Bharat)

हॉकी एशिया कप में दर्शकों की एंट्री फ्री: रवींद्रन शंकरण ने बताया कि दर्शकों के लिए टिकट पूरी तरह निशुल्क रखी गई है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को टिकट जारी किया जाएगा. टिकट पूरी तरह फ्री है और किसी एक मैच के लिए टिकट जारी नहीं होगा बल्कि एक पूरे दिन के लिए टिकट जारी होगा. लगभग 5000 दर्शकों के बैठने की स्टेडियम में क्षमता है और जिस दिन के लिए जिसका टिकट जारी होगा उसे दिन वह स्टेडियम में बैठकर सभी मैच देख सकता है.

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण (ETV Bharat)

सभी 38 जिला में फैन पार्क तैयार हो रहे: रवींद्रन संकरण ने बताया कि इसके अलावा हॉकी प्रेमियों के लिए बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालय में फैन पार्क तैयार कराया जा रहा है. दर्शकों को इंगेज करके रखने के लिए वाटर पॉइंट्स हो या फूड कोर्ट्स हो सभी की बेहतर व्यवस्था की गई है. जिला मुख्यालय में फैन पार्क की जगह डीएम तय करेंगे, और इसका मकसद है कि पूरे बिहार के लोग हॉकी मैच को लाइव देख सके.

बिहार के प्लेयर्स के लिए बड़ा अवसर: रवींद्रन संकरण ने बताया कि हमारे बिहार की हॉकी प्लेयर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है. यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज के समय हॉकी की इंडियन जूनियर टीम, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे पीजे श्रीजेश के कोचिंग नेतृत्व में हॉकी ग्राउंड में कैंप कर रहे हैं. इंडियन नेवी की टीम भी यही कैंप कर रही है. उन लोगों के साथ हमारे बिहार के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, यह बहुत ही गर्व की बात है. नवंबर महीने में चेन्नई में हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इसको लेकर के जूनियर टीम कैंप कर रही है.

हॉकी अधिकारियों के साथ महानिदेशक रवींद्रन संकरण (ETV Bharat)

शुभंकर समर्पित है ध्यानचंद पर: रवींद्रन संकरण ने बताया कि इस बार हॉकी एशिया कप को लेकर शुभंकर (मस्कट) जो लोगो डिजाइन किया गया है वह हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को समर्पित है. यह एक सुखद संजोग है कि हम खेल दिवस जो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर मानते हैं, उसी दिन इस खेल के इतने बड़े टूर्नामेंट का बिहार में शुरुआत हो रहा है.

"शुभंकर का नाम चांद इसलिए दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद आर्मी में थे. दिन भर ड्यूटी करते थे तो खेलने के लिए प्रैक्टिस रात में चांद की रोशनी में करते थे. इसलिए उनके टीम के साथ ही उन्हें चांद कहकर बुलाते थे."-रवींद्रन संकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन शंकरण (ETV Bharat)

राजगीर की ऐतिहासिक मेजबानी: उन्होंने बताया कि राजगीर का नाम इतिहास और संस्कृति में हमेशा दर्ज रहा है, लेकिन अब यह खेल इतिहास में भी अपनी पहचान बनाएगा. टूर्नामेंट के लिए टीमें 23 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी और 26 अगस्त तक सभी टीमें राजगीर पहुंच जाएंगी. पटना एयरपोर्ट पर जब टीम पहुंचेंगी तो पूरी सुरक्षा में उन्हें स्कॉट करते हुए राजगीर होटल तक पहुंचाया जाएगा. पटना पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाएगा.

निरीक्षण करते सीएम नीतीश (ETV Bharat)

मैथिली ठाकुर ने दी बधाई: बिहार की मैथिली भाषा की लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजगीर में आयोजित हो रहे इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को ढेर सारी बधाई दी है और जीत की कामना की है. उन्होंने गीत गुनगुना कर वीडियो संदेश भेजा है और कहा है कि "आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आठों देशवा में भारत का माल सखिया." उन्होंने कहा है कि यह आयोजन बदलती बिहार की पहचान है.

