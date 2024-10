ETV Bharat / sports

टेस्ट और वनडे में 1000+ चौके लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर्स - Most Fours in Test and ODI

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS PHOTO )

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं. गेंदबाजों को चौके-छक्के लगाना बल्लेबाजों का शौक बन गए हैं. आज के फटाफट क्रिकेट में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर बल्लेबाज कई रिकॉर्ड अपने नाम करते लेते हैं. लेकिन आज हम आपको भारत के ऐसे बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 1000 या उससे ज्यादा चौके लगाए हैं. टेस्ट और वनडे में 1000+ चौके लगाने वाले खिलाड़ी

भारत के लिए टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और वर्तमान में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शामिल हैं. इन तीनों भारतीय क्रिकेटर्स ने टेस्ट और वनडे में 1000 या उससे ज्यादा चौके लगाए हैं.

सचिन तेंदुलकर : भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा चौके टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में लगाए हैं. इसके साथ ही वो इन दोनों फॉर्मेट में 1000 या उससे ज्यादा लगाने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में भी शुमार हैं. सचिन ने टेस्ट में 2058 और वनडे में 2016 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर (IANS PHOTO) वीरेंद्र सहवाग : टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी भारत के लिए टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 1000 या उससे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैं. सहवाग के नाम टेस्ट में 1233 और वनडे में 1132 चौके दर्ज हैं. वीरेंद्र सहवाग (ANI PHOTO) विराट कोहली : भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत के लिए अभी भी अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. विराट भी भारत के लिए दोनों फॉर्मेट में 1000 या उससे ज्यादा चौके लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 993 और वनडे क्रिकेट में 1302 चौके दर्ज हैं. विराट कोहली (ANI PHOTO) भारत के लिए टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा चौके सचिन तेंदुलकर : चौके - टेस्ट (2058), वनडे (2016) वीरेंद्र सहवाग : चौके - टेस्ट (1233), वनडे (1132) विराट कोहली : चौके - टेस्ट (1001), वनडे (1302)