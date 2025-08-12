हैदराबाद: भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है. वो ग्रैंडमास्टर के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं. 10 वर्षीय बोधना ने लिवरपूल में आयोजित ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के आखिरी दौर में 60 वर्षीय ग्रैंडमास्टर पीटर वेल्स को हराकर ये कारनामा अंजाम दिया.
बोधना शिवनंदन ने अमेरिकी खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड
बोधना शिवनंदन ने ये उपलब्धि 10 साल, 5 महीने और तीन दिन की उम्र में हासिल की. इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिकी कैरिसा यिप के नाम था, जिन्होंने 2019 में 10 साल, 11 महीने और 20 दिन की उम्र में बनाया था.
बोधना ने YouTube से सीखा चेस खेलना
बोधना ने लॉकडाउन के दौरान पांच साल की छोटी सी उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया. उनके पिता के एक दोस्त गैराज साफ करते समय शतरंज का सेट फेंकने की सोच रहे थे. लेकिन तमिलनाडु में जन्मे बोधना के पिता शिवा इसे दान में देने के इरादे से घर ले आए. जिसके बाद शतरंज के राजा और घोड़े जैसे मोहरों ने बोधवना का ध्यान इस खेल की ओर खींचा. और फिर वो इस खेल में महारत हासिल करने के लिए YouTube वीडियो देखना और अजनबियों के साथ ऑनलाइन चेस खेलना भी शुरू कर दिया.
Bodhana Sivanandan became the youngest girl to defeat a GM at just 10 years old (5 months and 3 days) in the final round of the 2025 British Chess Championships! 👏 The previous record was held by IM Carissa Yip. pic.twitter.com/xB2w2KtX2x— Susan Polgar (@SusanPolgar) August 10, 2025
शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी सुसान पोल्गर ने भी इस किशोरी की ऐतिहासिक उपलब्धि की प्रशंसा की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बोधना शिवनंदन ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के अंतिम दौर में सिर्फ 10 साल (5 महीने और 3 दिन) की उम्र में ग्रैंडमास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गईं! पिछला रिकॉर्ड आईएम कैरिसा यिप के नाम था.'
बोधना के माता पिता तमिलनाडु से हैं
बता दें कि बोधना की जड़ें तमिलनाडु के त्रिची में हैं, जहां उनका परिवार 2007 तक रहा, लेकिन उसके बाद उनके पिता शिवनंदन वेलायुथम, जो आईटी पेशेवर थे, परिवार के साथ लंदन चले गए. ब्रिटेन की राजधानी में जन्मी और पली-बढ़ी बोधना लगातार आगे बढ़ रही हैं और ब्रिटिश शतरंज में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं.