इस बार 9 की बजाय 10 दिन के क्यों है नवरात्र, जानिए कब किस सवारी पर आती हैं माँ दुर्गा और इसका महत्व?

इस बार 9 की बजाय 10 दिन के क्यों है नवरात्र, इसके क्या मायने हैं. जानिए कब किस सवारी पर आती हैं मां दुर्गा.

Navratri 10 days
9 की बजाय 10 दिन के क्यों है नवरात्र (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 9:08 PM IST

शिमला: इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 का पर्व शुभ संकेतों के साथ आने वाला है. वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 को रात्रि 01 बजकर 23 मिनट से प्रारंभ होकर 23 सितंबर की रात्रि 02 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. इसी के साथ 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, इस बार 9 की बजाय 10 दिन के क्यों है नवरात्र आखिर इसके क्या मायने हैं?

9 की बजाय 10 दिन के क्यों है नवरात्रि?

आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्र 10 दिनों का होगा. तिथि वृद्धि का अर्थ होता है कि एक ही तिथि दो दिनों तक पड़ना. इस बार तृतीया तिथि दो दिन रहने के कारण नवरात्र की अवधि बढ़ गई है. ज्योतिषाचार्य पंडित गगन शर्मा के अनुसार, "यह अत्यंत शुभ योग है. जब किसी पर्व में तिथि वृद्धि होती है, तो यह संकेत देता है कि वर्ष का शेष समय शुभ रहेगा. इससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि परिवार और समाज में भी सुख-शांति बनी रहती है."

ज्योतिषाचार्य पंडित गगन शर्मा (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण तिथियां

तिथिमां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा
22 सितंबर प्रतिपदा (मां शैलपुत्री), नवरात्रि आरंभ
23 सितंबर द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी)
24/25 सितंबर तृतीया (मां चंद्रघंटा), इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि
26 सितंबर चतुर्थी (मां कूष्मांडा)
27 सितंबर पंचमी (मां स्कंदमाता)
28 सितंबर महा षष्ठी (मां कात्यायनी)
29 सितंबर महा सप्तमी (मां कालरात्रि)
30 सितंबर महा अष्टमी (मां महागौरी)
1 अक्टूबर महा नवमी (मां सिद्धिदात्री)
2 अक्टूबर विजयादशमी, दशहरा

शुभ योगों का संयोग

इस बार नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल योग और ब्रह्म योग के विशेष संयोग में हो रही है. शास्त्रों के अनुसार, शुक्ल योग में की गई पूजा से सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, जबकि ब्रह्म योग साधना और ध्यान के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है. इन दोनों योगों में मां दुर्गा की आराधना करने से साधक को विशेष पुण्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.

NAVRATRI 2025
शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज (ETV Bharat)

हाथी पर सवार होकर आएंगी माता

हर साल मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, यह नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के वार पर निर्भर करता है. इस वर्ष प्रतिपदा रविवार को पड़ रही है, और शास्त्रों के अनुसार, जब प्रतिपदा रविवार को हो, तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं. पौराणिक ग्रंथों में हाथी पर माता रानी का आगमन शुभ माना गया है. इससे यह संकेत मिलता है कि इस वर्ष अच्छी बारिश होगी. खेती-बाड़ी और कृषि में वृद्धि होगी. दूध और खाद्य पदार्थों में प्रचुरता बनी रहेगी. धन, धान्य और समृद्धि का विस्तार होगा.

NAVRATRI 2025
दुर्गा माता (ETV Bharat)

मां दुर्गा का हाथी पर आना कल्याणकारी

पंडित गगन शर्मा बताते हैं कि, "मां दुर्गा का हाथी पर आगमन प्रकृति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होता है. यह एक सकारात्मक संकेत है कि आने वाला समय आर्थिक रूप से समृद्ध और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित रहेगा."

कब किस सवारी पर आती हैं मां दुर्गा?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मां दुर्गा किस वाहन (सवारी) पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, इसका निर्धारण नवरात्रि की शुरुआत के दिन यानी प्रतिपदा तिथि के वार (सप्ताह के दिन) के आधार पर किया जाता है. प्रत्येक वार के लिए मां का एक विशिष्ट वाहन निर्धारित है, जो आने वाले समय के लिए शुभ या अशुभ संकेत भी देता है.

क्या है अलग-अलग सवारियों का महत्व?

अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार के दिन शुरू होती है, तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं. यह वाहन अत्यंत शुभ माना जाता है और यह अच्छी वर्षा, कृषि में वृद्धि, और समृद्धि का प्रतीक होता है. नवरात्रि मंगलवार या शनिवार को आरंभ हो, तो मां दुर्गा घोड़े पर आती हैं, जिसे संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का संकेत माना जाता है. बुधवार के दिन नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा नाव (नौका) पर आती हैं. यह भी शुभ सवारी मानी जाती है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं और जल संबंधित घटनाओं की ओर भी संकेत करती है. वहीं, अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होती है, तो मां दुर्गा डोली (पालकी) में सवार होकर आती हैं, जो सौम्यता, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि और सामाजिक स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है.

