करवा चौथ पर क्यों होती है चांद की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी मान्यता

इस साल 10 अक्टूबर को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी मान्यताएं.

करवा चौथ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:12 PM IST

शिमला: सुहागिन महिलाओं को अब करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार है. यह व्रत न सिर्फ परंपरा का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, आस्था और अटूट विश्वास का भी प्रतीक है. हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखेंगी.

कब है करवा चौथ?

पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया, "हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे तक रहेगी. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:16 से 6:29 बजे तक रहेगा. महिलाएं चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी".

करवा चौथ का शुभ मुहूर्त
करवा चौथ का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat GFX)

करवा चौथ से जुड़ी मान्यता

शिमला कालीबाड़ी मंदिर के पंडित मुक्ति चक्रवर्ती के अनुसार, “ब्रह्म पुराण के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब राक्षस सभी देवताओं पर भारी पड़ने लगे. तब देवियों ने ब्रह्मदेव से अपने पतियों की रक्षा का उपाय पूछा. ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया, जिससे उनके पति दीर्घायु और सुरक्षित रहें. तभी से यह व्रत सुहागिनों के लिए शुभ मनाया जाने लगा”.

क्यों की जाती चांद की पूजा है?

आचार्य दीप कुमार ने बताया, "ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, जिस दिन भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया, उस दिन चतुर्थी तिथि थी. जब चंद्रमा को श्राप मिला तो उन्होंने भगवान शंकर से इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा था. तब भगवान शिव ने कहा था कि किसी भी मास की चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति उसके दर्शन करेगा तो उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा. लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा के दर्शन करेगा, उसके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे. ऐसे में करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं. वहीं, महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा था. ताकि पांडवों के जीवन में कोई संकट न पड़े".

सरगी की परंपरा

करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले “सरगी” खाने की परंपरा है. ऐसे में हर सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती हैं, जिसमें फल, मेवे, मिठाई, नारियल और श्रृंगार सामग्री होती है. यह केवल भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक है. यह दिनभर व्रत रखने वाली महिला को ऊर्जा और शुभकामनाएं दोनों देता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ के दिन 10 अक्टूबर को सुबह 6:19 बजे सूर्योदय का समय है. ऐसे में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 बजे से 5:30 बजे तक महिलाएं सरगी खा सकती हैं.

करवा चौथ व्रत सिर्फ निर्जला उपवास नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम का पर्व है. जब महिलाएं छलनी से चांद देखकर अपने जीवनसाथी का चेहरा निहारती हैं, तो वह पल प्रेम, आस्था और समर्पण का सुंदर संगम बन जाता है.

KARVA CHAUTH SUBH MUHURAT PUJA VIDHI TRADITION OF SARGI करवा चौथ 2025 KARWA CHAUTH 2025

