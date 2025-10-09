ETV Bharat / spiritual

करवा चौथ में मिट्टी का ही क्यों रखा जाता है करवा? क्या है इसका महत्व

शिमला: करवा चौथ का इंतजार हर विवाहित महिला को रहता है. 10 अक्तूबर को ये पर्व मनाया जाएगा. ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक निर्जला व्रत नहीं है, बल्कि दांपत्य प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का एक भव्य उत्सव है. सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व का नाम "करवा चौथ" ही क्यों पड़ा? और इस परंपरा के मूल में छिपा, 'करवा' आखिर क्या होता है?

इस व्रत में पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 'करवा' यानी मिट्टी का पात्र. इसमें मिट्टी का करवा यानी घड़ा/बर्तन प्रयोग करने का विशेष महत्व होता है. इसके बिना व्रती की पूजा अधूरी मानी जाती है. आचार्य परम स्वरूप शर्मा बताते हैं कि ''करवा' शब्द का अर्थ है मिट्टी का घड़ा, जो इस व्रत की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है. पहले के समय में काली मिट्टी को गूंथा जाता था और उसी से करवा तैयार किया जाता था. हालांकि, अब यह आसानी से बाजारों में उपलब्ध है. 'करवा' का अर्थ मिट्टी के पात्र से है और 'चौथ' का मतलब चतुर्थी तिथि से है. सनातन धर्म में करवा पांच तत्वों – जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु का प्रतीक माना जाता है. क्योंकि करवा को बनाने में भी मिट्टी, पानी, आग, वायु और धूप का इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि दांपत्य जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाए रखने के लिए मिट्टी के करवे का इस्तेमाल किया जाता है. यही कारण है कि करवा चौथ का नाम भी मिट्टी के पात्र करवा से ही पढ़ा.'

सास-बहू की परंपरा

करवा चौथ के दिन सास और बहू के बीच करवा का आदान-प्रदान एक विशेष परंपरा है, जब बहू व्रत शुरू करती है, तो सास उसे करवा देती है. वहीं, बहू भी पूजा के दौरान एक करवा सास को देती है, जो उनके बीच प्रेम और आशीर्वाद के बंधन को दर्शाता है. अगर किसी महिला की सास न हो तो ननद, जेठानी या घर की कोई दूसरी सुहागिन महिला व्रती को करवा दे सकती है. पूजा के लिए दो करवे लिए जाते हैं. एक करवे में शुद्ध जल डाला जाता है. दूसरे में सफेद चावल, फूल, मौसमी फल और मिठाई रखी जाती है.

व्रत के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां

व्रत के दिन व्रती महिला को कुछ गलतियों से बचना चाहिए, ताकि व्रत में कोई विघ्न न पड़े. इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. पंडित मुक्ति चक्रवर्ती के अनुसार, व्रत की शुद्धता और पूर्ण फल प्राप्ति के लिए कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जैसे: