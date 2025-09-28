ETV Bharat / spiritual

साप्ताहिक राशिफल: 29 सितंबर–5 अक्टूबर 2025, इन राशियों की खुलेगी किस्मत का ताला, मिलेगा अपार धन और सफलता!

हैदराबाद: सितंबर के अंतिम दिनों और अक्तूबर के पहले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों को विशेष लाभ और कुछ को सतर्कता की आवश्यकता का संकेत दे रही है. इस सप्ताह जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव और नए अवसर देखने को मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में उत्साह, आर्थिक मामलों में संतुलन और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाना इस समय बेहद महत्वपूर्ण होगा.

मेष: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्त रहेगा. अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा जातकों को सतर्क रहना चाहिए, जबकि व्यवसायियों के लिए कारोबार में निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. परिवार और माता-पिता का सहयोग बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें.

वृषभ: वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी या पुराने रोग उभर सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से सावधानी जरूरी है. उत्तरार्ध में धन लाभ और व्यवसाय में लाभ की संभावना है. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें.

मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह सामान्य रूप से शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की प्रशंसा और जूनियरों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है. लंबी दूरी की यात्रा और समझदारी भरा निवेश लाभकारी हो सकता है. पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है.

उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं.

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा. स्वास्थ्य और धन में उतार-चढ़ाव दिखाई देंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यभार अधिक रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें और किसी को उधार देने से बचें. परिवार और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें.

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. शुभचिंतकों के व्यवहार में बदलाव हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत आवश्यक होगी.

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या: कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा. छोटे-छोटे कार्यों में अधिक परिश्रम आवश्यक होगा. कारोबारियों के लिए उत्तरार्ध में लाभ की संभावना है. परीक्षा और उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं.

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणेश चालीसा का पाठ करें.