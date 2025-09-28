साप्ताहिक राशिफल: 29 सितंबर–5 अक्टूबर 2025, इन राशियों की खुलेगी किस्मत का ताला, मिलेगा अपार धन और सफलता!
29 सितंबर–5 अक्टूबर में नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, करियर और वैवाहिक जीवन के लिए राशियों के अनुसार शुभ-अशुभ समय और अवसरों की जानकारी साप्ताहिक राशिफल में.
Published : September 28, 2025 at 2:07 PM IST
हैदराबाद: सितंबर के अंतिम दिनों और अक्तूबर के पहले सप्ताह में ग्रह-नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों को विशेष लाभ और कुछ को सतर्कता की आवश्यकता का संकेत दे रही है. इस सप्ताह जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव और नए अवसर देखने को मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में उत्साह, आर्थिक मामलों में संतुलन और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाना इस समय बेहद महत्वपूर्ण होगा.
मेष: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्त रहेगा. अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा जातकों को सतर्क रहना चाहिए, जबकि व्यवसायियों के लिए कारोबार में निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. परिवार और माता-पिता का सहयोग बना रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें.
वृषभ: वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी या पुराने रोग उभर सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से सावधानी जरूरी है. उत्तरार्ध में धन लाभ और व्यवसाय में लाभ की संभावना है. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.
उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें.
मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह सामान्य रूप से शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की प्रशंसा और जूनियरों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है. लंबी दूरी की यात्रा और समझदारी भरा निवेश लाभकारी हो सकता है. पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है.
उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं.
कर्क: कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा. स्वास्थ्य और धन में उतार-चढ़ाव दिखाई देंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यभार अधिक रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें और किसी को उधार देने से बचें. परिवार और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें.
उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें.
सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. शुभचिंतकों के व्यवहार में बदलाव हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत आवश्यक होगी.
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
कन्या: कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा. छोटे-छोटे कार्यों में अधिक परिश्रम आवश्यक होगा. कारोबारियों के लिए उत्तरार्ध में लाभ की संभावना है. परीक्षा और उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं.
उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणेश चालीसा का पाठ करें.
तुला: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह गुडलक लाएगा. सौभाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. कारोबार में लाभ और संचित धन में वृद्धि होगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें.
वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा. संयम बनाए रखें और क्रोध से बचें. आर्थिक स्थिति पर अचानक खर्च का प्रभाव पड़ सकता है. यात्रा और स्वास्थ्य में सावधानी आवश्यक है.
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें.
धनु: धनु राशि वालों के लिए सप्ताह भागदौड़ भरा रहेगा. व्यवसाय में निर्णय सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में किसी सदस्य से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. प्रेम में सावधानी रखें.
उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें.
मकर: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ रहेगा. लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान संभव है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और चालीसा का पाठ करें.
कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा. छोटी समस्याओं का समाधान उत्तरार्ध में संभव है. धन निवेश में सावधानी रखें. बच्चों और परिवार की देखभाल आवश्यक है.
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें.
मीन: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ रहेगा. पदोन्नति या स्थानांतरण से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. व्यवसाय में लाभ और सत्ता-सरकार से सहयोग मिलेगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय सुखद रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
