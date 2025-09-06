7 सितंबर से 13 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: मेष से लेकर मीन राशियो के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat / spiritual

कन्या- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग सप्ताह खुश रहेंगे क्योंकि उनके साथी के साथ उनके रिश्ता बेहतर रहेगा और दोनों एक दूसरे की खूब केयर करेंगे. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. इस सप्ताह खर्च बढ़ने से आपको परेशानी होगी. इस समय धोखा मिलने की भी संभावना है इसलिए किसी को उधार देने से बचें. यह सप्ताह बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा. उन्हें बड़े ऑर्डर मिलेंगे. नौकरी में कार्यरत लोग मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुछ कठिनाइयां आएंगी. इस सप्ताह वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें.

सिंह- यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को रिश्तों में समस्याओं से परेशानी होगी. वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी. इस सप्ताह धन को लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और आपको रुके काम भी पूरे होंगे. आप इस सप्ताह निवेश को लेकर सतर्क रहें. करियर के लिए आज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपको मनचाही सफलता मिलेगी. बिजनेस कर रहे लोग अच्छा योजनाओं से अच्छा लाभ कमाएंगे और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई पर ध्यान देंगे. इस सप्ताह आपको कुछ पेट संबंधित समस्या परेशान कर सकती है.

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए तनाव लेकर आने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी से मन की बात कहने में भी हिचकेंगे. गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे इसलिए आप अपने साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे. इस सप्ताह आपकी इनकम अच्छी रहेगी इसलिए आप अपने शौक पर अच्छा धन खर्च करेंगे. आपको इस सप्ताह किसी निवेश को करने से पहले किसी बड़े की राय लेना बेहतर रहेगा. करियर में सप्ताह आपको सचेत रहना होगा क्योंकि नुकसान होने की संभावना है. विद्यार्थी सप्ताह अपने पढ़ाई को लेकर पूरी मेहनत करेंगे और उन्हें यदि कुछ समस्याएं चल रही थी तो वह भी आज अपने गुरुजनों से बातचीत करके दूर करने की कोशिश करेंगे. इस सप्ताह टेंशन के कारण आप परेशान रहेंगे जिस कारण आपको सर दर्द तनाव थकान आदि जैसे समस्याएं हो सकती हैं.

मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को समय देखकर कुछ पुरानी गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. वैवाहिक जीवन में समझदारी से चलने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपके पास धन अधिक मात्रा में आएगा. बिजनेस कर रहे लोगों को सप्ताह उनके रुकी हुई योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा. नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर परेशान रहेंगे. आपको सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि समय में आपको कोई एलर्जी इन्फेक्शन के कोई पेट संबंधित समस्या परेशान कर सकती है.

वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोग नए सप्ताह में अपने रिश्ते को लेकर सचेत रहें. वैवाहिक जीवन में सप्ताह कुछ मनमुटाव रहने की संभावना है. अपनी वाणी पर मधुरता बनाए रखें. इस सप्ताह आपकी इनकम बढ़ने से खुशी होगी, लेकिन आपको अपने खर्चेों पर रोक लगाने की आवश्यकता है. इस सप्ताह निवेश के बारे में सोचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा. इस सप्ताह आपको करियर पर ध्यान देना होगा. आप नए लोगों से मिलजुल सकते हैं. विद्यार्थी इस सप्ताह अपने कामों का प्राथमिकता देने के चलते पढ़ाई में लापरवाही बरतेंगे. इस सप्ताह आपको सेहत संबंधित समस्याएं लगी रहेंगी. आपको गले से संबंधित समस्या होने की संभावना है.

मेष - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह लड़ाई-झगड़े से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में आप रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश में रहेंगे. इस सप्ताह धन को लेकर आप थोड़ा सचेत रहें और अपने खर्चो पर लगाम लगाने की कोशिश करें. करियर के लिए यह सप्ताह आपको लाभ देने वाला रहेगा. आपकी मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी इसलिए आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई न करने के चलते टेंशन में रहेंगे. इस सप्ताह अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें कोई छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज ना करें.

तुला- इस सप्ताह आपको लिए सोच-समझ कर आगे बढ़ाना होगा. इस सप्ताह प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से कोई भी बात जोश में आकर ना बोलें नहीं तो आपकी बात बुरी लग सकती है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह परेशान करेगी क्योंकि धन मिलने की संभावना थोड़ी कम है. इस समय किसी से कोई वादा ना करें. बिजनेस कर रहे लोग सप्ताह जल्दबाजी में कोई काम ऐसा ना करें नहीं तो उनसे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है. नौकरी में कार्यरत लोग बदलाव के बारे में न सोचें नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे जो उनके ज्ञान को बढ़ाएगी. उच्च शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह बेहतर रहेगा. इस सप्ताह कुछ मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी. इसलिए आपको अपनी सेहत और पूरा ध्यान देना होगा.

वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए समस्याएं लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह साथी से धोखा मिल सकता है. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी को समय देना होगा. इस सप्ताह आपके खर्च अधिक रहने के कारण आप परेशान रहेंगे और आपको यदि कहीं से धन मिलने वाला था तो उसके मिलने में भी देरी होगी. करियर में इस सप्ताह उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि आपको कुछ सरकारी कंपनियों से बेनिफिट मिल सकता. अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. नौकरी में कार्यरत लोगों को सप्ताह वाद-विवाद से बचना होगा. विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप अपने कंसंट्रेशन पर पूरा फोकस बनाए रहें. इस सप्ताह आपकी सेहत में बदलाव आते रहेंगे क्योंकि आपको यदि माइग्रेन या बीपी शुगर आदि जैसी समस्या हैं तो संभलकर रहें.

धनु- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोग सप्ताह साथी के मनमानी व्यवहार के कारण परेशान रहेंगे. वैवाहिक जीवन जी रहे लोग सप्ताह साथी को समय न देने के कारण परेशानी में आ सकते हैं. इस सप्ताह आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और आपको यदि कोई धन संबंधित समस्या थी तो वह भी दूर हो जाएगी. आपका अटका हुआ धन भी मिल सकता है. नौकरी में कार्यरत लोग इस सप्ताह प्रमोशन पा सकते हैं. नई नौकरी की भी संभावना है. बिजनेस कर रहे लोगों को सप्ताह कोई अच्छा लाभ मिलेगा. उनकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है. विद्यार्थियों को सप्ताह किसी काम को लेकर अति उत्साहित होना नुकसान देगा इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन टेंशन आपको परेशान करेगी.

मकर- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग सप्ताह साथी को पूरा समय देंगे. गृहस्थ जीवन में कुछ दूरियां आ सकती है. इस सप्ताह आपको धन को सोच-समझ कर खर्च करना होगा. निवेश करने से पहले आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें. करियर के लिए यह सप्ताह कुछ कमजोर रह सकता है. बिजनेस में भी उतार-चढ़ाव रहेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा कमजोर बनाएंगे. नौकरी में कार्यरत लोग आज किसी पॉलिटिक्स में पढ़ने से बचें. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाएंगे जिससे उन्हें किसी कोर्स में भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी पर किसी बेवजह की बात को लेकर आरोप लगा सकते हैं. गृहस्थ जीवन में यदि कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही थी तो वह सुलझ जाएगी. इस सप्ताह आपको अपने पढ़ने खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है. आप किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में भी धन खर्च करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ निवेश के बारे में में भी सोचेंगे. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह कोई नया आईडिया लेकर आएंगे. नौकरी में कार्यरत लोगों को इ, सप्ताह किसी से कोई बातचीत बहुत ही सोच विचार कर करनी होगी. विद्यार्थी सप्ताह अपने अपने काम को लेकर सतर्क रहेंगे लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंट होने की आदत उन्हें परेशानी हो सकती है. आपकी सेहत इस सप्ताह कमजोर रहेगी इसलिए आपको कोई नसों से संबंधित समस्या या कोई और समस्या परेशान कर रही है तो आपको बचना होगा.

मीन- इस सप्ताह आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा. आप इस सप्ताह किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से सोच विचार कर बातें करें. वैवाहिक जीवन में आज किसी बाहरी व्यक्ति के कारण कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं. नए सप्ताह में शानो-शौकत की वस्तुओं पर खर्च करने से अच्छा है कि अपनी सेविंग पर ध्यान दें. आप यदि कहीं लॉन्गटर्म के लिए निवेश करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा. आपको सप्ताह अपनी इनकम के स्रोतों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. करियर के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत अधिक करने वाला होगा. कुछ बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नौकरी में आपको आपकी पसंद के काम मिलेंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर पूरे सजग रहेंगे. अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि कोई छोटी से छोटी समस्या भी समय में बड़ी हो सकती है.