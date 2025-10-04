साप्ताहिक राशिफल: 5 अक्टूबर-11 अक्टूबर 2025, इन राशियों की पलटने जा रही किस्मत, पढ़ें भविष्यफल
सोमवार से नए महीने का नया सप्ताह शुरू हो रहा है. सभी राशि के जातकों के लिए कुछ नया आ रहा है.
Published : October 4, 2025 at 11:26 AM IST
मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को खुशियां मिलेंगी, लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को बेवजह लड़ाई से बचना होगा. आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. इस सप्ताह आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपके खर्च भी बेतहाशा बढ़ेंगे, जो आपको परेशान करेंगे. इस सप्ताह आप नए घर या मकान आदि को खरीदने की प्लानिंग करेंगे. बिजनेसमैन को इस हफ्ते बिना सोचे-समझे कोई काम ना करें. वैसे मेहनत का फल मिलने की संभावना है. वहीं, नौकरी पेशा लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर लक्ष्य बनाए रखें. आपको इस सप्ताह अपने कामों को लेकर सावधान रहना होगा और खाने पीने पर पूरा ध्यान देना होगा.
वृषभ- नया सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह खुश रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन भी रह सकता है. वैवाहिक जीवन की सारी दिक्कतें दूर होंगी. दोनों लोग एक-दूसरे का पूरा साथ देंगे. धन को लेकर आप सोच विचार कर चले तो बेहतर रहेगा. ज्यादा शो-बाजी के चक्कर में ना पड़ें. आप इस सप्ताह निवेश को लेकर प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा. पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. करियर को लेकर आपको मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा. आपको कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में सोच-समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है. वहीं, विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहें, वरना बाद में पछतावा होगा. इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आएंगी. संभलकर रहें.
मिथुन- यह नया सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. प्रेमी लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्ते में थोड़ा सोच विचार कर चलना होगा. वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी. इस सप्ताह आपको बेवजह तनाव से दूर रहना चाहिए. धन को लेकर इस सप्ताह आप किसी पर भरोसा ना करें और अपने बेवजह के खर्चों में कटौती करें. किसी से कोई वादा किया हो तो इस सप्ताह पूरा करेंगे. करियर में इस सप्ताह आपकी योजनाएं पूरी होंगी. आपका बिजनेस पहले से अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को इस नए सप्ताह में कोई नया ऑफर मिल सकता है. आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे. विद्यार्थियों को सप्ताह सोशल मीडिया सो दूरी बनाए रखनी होगा. अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएं रखें. इस सप्ताह आपको कोई स्किन से संबंधित कोई एलर्जी हो सकती है. संभलकर रहें. अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें.
कर्क- यह सप्ताह आपके लिए फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे. इससे आपका साथी परेशान होगा. वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन दूर होगी, लेकिन अपने रिश्ते को संभाल कर चलने की कोशिश करें. इस सप्ताह अपने धन को कुछ धार्मिक कामों में भी खर्च करेंगे. कुछ यात्राओं पर भी जाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपको इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है. आपको किसी सरकारी योजना में भी धन लगाना बेहतर रहेगा. इस सप्ताह आपको डूबा हुआ धन भी मिल सकता है. करियर में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी. बिजनेस में ज्यादा समय देंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में सफलता मिलेगी. सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे. किसी अजनबी पर भरोसा ना करें नहीं तो वह तरक्की में बाधा बन सकता है. अपने बॉस की किसी भी बात का विरोध ना करें, वही अच्छा रहेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर इधर-उधर भटकेंगे. वहीं, हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए. कुछ काम को लेकर तनाव रह सकता है.
सिंह- यह सप्ताह आपके लिए टेंशन भरी रहेगी. प्रेम जीवन में भी तनाव रहेगा. आपको कुछ कंफ्यूजन भी झेलनी पड़ सकती है. इस सप्ताह लोगों को आपके साथ की आवश्यकता है और आप उसे पर पूरा ध्यान भी देंगे. आपको इधर-उधर के कामों को करने से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका साथी साथ देगा. धन के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप किसी प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश करना चाहिए. बिजनेस से जुड़ा आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. अपने परिवार के सदस्यों की सलाह चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी दूसरे के भरोसे अपने कामों को ना छोड़े वरना पछताएंगे. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा. आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है. सतर्क रहें. विद्यार्थी अपने पढ़ाई-लिखाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर तनाव रहेगा क्योंकि आपकी लापरवाही के चलते समस्याएं बढ़ेंगी. अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें.
कन्या- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कंफ्यूजन भर रहेगा. इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में चल रहीं समस्याओं और अपने साथी से परेशानी हो सकती है. इसलिए थोड़ा सतर्क रहना होगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने किसी पुराने पार्टनर से मिलकर प्रसन्नता होगी. धन को लेकर आप इस सप्ताह किसी वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं. आपका डूबा हुआ धन इस सप्ताह मिलने की संभावना है, लेकिन रियल एस्टेट आदि में निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म निवेश आपको अच्छा लाभ देकर जाएगा. बिजनेस में इस सप्ताह आपको जोश से ज्यादा होश से काम लेना होगा और आप कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें. किसी के दबाव में आकर कोई ऐसा काम ना करें, जिससे बाद में पछताना पड़े. आपको नए सप्ताह में किसी नए प्रोजेक्ट के भी मिलने की संभावना है. नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलेगा, स्थान परिवर्तन भी होगा. आपको इस सप्ताह कामों को लेकर भी सावधान रहना होगा. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपने समय का सदुपयोग करना होगा. आपको कुछ शारीरिक कष्ट बने रहेंगे क्योंकि आपको पेट दर्द समस्या दे सकता है.
तुला- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के चलते लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं. बचकर रहें. इस सप्ताह लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में इस सप्ताह आप खुशी भरे फलों का आनंद लेंगे. इस सप्ताह आपको धन को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है. बिना सोचे-समझे कहीं भी निवेश ना करें और अपने धन के खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करें. अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने का भी सोचें. नए सप्ताह में करियर में सप्ताह सफलता मिलने के योग हैं. आप बिजनेस में इस सप्ताह कुछ नया करेंगे. नए कॉटेक्ट से आपको लाभ होगा. आपका बिजनेस पहले से अच्छा काम करेगा. नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने के योग हैं. आप यदि बदलाव का सोच रहे हैं तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर सतर्क रहें. किसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी प्लानिंग करेंगे. आपकी सेहत इस सप्ताह बढ़िया रहेगी.
वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह एक-दूसरे से अपने मन की बात कहेंगे. वहीं, जो लोग सिंगल हैं उनको नया साथी मिल सकता है, लेकिन शादीशुदा लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी. सावधान रहें. आपको इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहना होगा. इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे लेकिन अपनी सेविंग पर भी पूरा ध्यान दें. करियर को लेकर आपको इस सप्ताह ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है. किसी से लेनदेन करते समय सोच विचार लें. नौकरी में आपको इस समय में कोई बदलाव करना नुकसानदेह हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह उनके मेहनत का पूरा फल मिलेगा. आपकी सेहत कुछ कमजोर रहेगी इसलिए आप उसमें कोई लापरवाही ना बरतें.
धनु- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में इस सप्ताह खुशियां आएंगी. वैवाहिक जीवन की बात करें तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है. संभलकर बातचीत करें. धन को लेकर आप इस सप्ताह काफी योजना बनाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा. आपका डूबा हुआ धन भी इस सप्ताह वापस मिल सकता है. किसी जमीन ज्यादाद में आप निवेश करेंगे तो मैं आपको अच्छा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सहयोगियों से कम मतलब रखना ही बेहतर रहेगा. बिजनेस में आप जल्दबाजी से बचें वरना नुकसान हो सकता है. विद्यार्थी इस सप्ताह किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी करें लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना होगा. इस सप्ताह अपने खान-पान पर पूरा ध्यान दें. लापरवाही भारी पड़ सकती है.
मकर- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर चलें. आप काम के साथ-साथ साथी के लिए भी समय निकाले, तो बेहतर रहेगा. वैवाहिक प्रेम जीवन में समस्याएं रहने से मामला बिगड़ सकता है इसलिए आप साथी से कम मतलब रखें. इस सप्ताह आपके बेफिजूल खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं. आपको इस समय किसी से कोई वादा करने से बचना होगा. बिजनेस कर रहे लोग कुछ बड़े बदलाव करेंगे जो उनके लिए अच्छे रहेंगे. आपको इस सप्ताह नौकरी को लेकर भी कोई खुशखबरी मिल सकती है. आपका प्रमोशन होने की भी पूरी संभावना है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं. आप किसी नई रिसर्च का भी हिस्सा बनेंगे. इस सप्ताह आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रह देखने का मिलेगा. आपको अपने शुगर बीपी थायराइड की समस्या है तो मॉनिटर करते रहें.
कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए सोच समझ कर कामों को करने के लिए रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह खुशियां रहेंगी. आपके खर्च बढ़ने से थोड़ा परेशानी होगी. आप इस सप्ताह यात्राओं पर भी अच्छा धन खर्च करेंगे. किसी से किए वादे को भी इस सप्ताह पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका काफी ध्यान खर्च हो सकता है. इस सप्ताह आपको अपनी पढ़ाई-लिखाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. करियर में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव आएंगे. नौकरी में भी आपको किसी पर कोई काम नहीं छोड़ना होगा. इस सप्ताह आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी जिस कारण आप अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान देंगे.
मीन- यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी के साथ सुखद अनुभूति करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे. गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर नोक-झोक होने के चलते परेशान हो सकती है. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन आप दिखावे के चक्कर में और उसे बिगाड़ सकते हैं इसलिए संभलकर रहें. निवेश करने के बारे में सोच-समझकर विचार करें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी में आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी मेहनत करनी होगी. इस सप्ताह आपको कोई इंफेक्शन या एलर्जी होने की भी संभावना है इसलिए आप अपनी सेहत में जरा सी भी लापरवाही ना बरतें. करियर को लेकर आपको सप्ताह ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.