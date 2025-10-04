ETV Bharat / spiritual

साप्ताहिक राशिफल: 5 अक्टूबर-11 अक्टूबर 2025, इन राशियों की पलटने जा रही किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को खुशियां मिलेंगी, लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को बेवजह लड़ाई से बचना होगा. आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. इस सप्ताह आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपके खर्च भी बेतहाशा बढ़ेंगे, जो आपको परेशान करेंगे. इस सप्ताह आप नए घर या मकान आदि को खरीदने की प्लानिंग करेंगे. बिजनेसमैन को इस हफ्ते बिना सोचे-समझे कोई काम ना करें. वैसे मेहनत का फल मिलने की संभावना है. वहीं, नौकरी पेशा लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर लक्ष्य बनाए रखें. आपको इस सप्ताह अपने कामों को लेकर सावधान रहना होगा और खाने पीने पर पूरा ध्यान देना होगा.

वृषभ- नया सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह खुश रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन भी रह सकता है. वैवाहिक जीवन की सारी दिक्कतें दूर होंगी. दोनों लोग एक-दूसरे का पूरा साथ देंगे. धन को लेकर आप सोच विचार कर चले तो बेहतर रहेगा. ज्यादा शो-बाजी के चक्कर में ना पड़ें. आप इस सप्ताह निवेश को लेकर प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा. पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. करियर को लेकर आपको मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा. आपको कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में सोच-समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है. वहीं, विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहें, वरना बाद में पछतावा होगा. इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आएंगी. संभलकर रहें.

मिथुन- यह नया सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. प्रेमी लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्ते में थोड़ा सोच विचार कर चलना होगा. वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी. इस सप्ताह आपको बेवजह तनाव से दूर रहना चाहिए. धन को लेकर इस सप्ताह आप किसी पर भरोसा ना करें और अपने बेवजह के खर्चों में कटौती करें. किसी से कोई वादा किया हो तो इस सप्ताह पूरा करेंगे. करियर में इस सप्ताह आपकी योजनाएं पूरी होंगी. आपका बिजनेस पहले से अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को इस नए सप्ताह में कोई नया ऑफर मिल सकता है. आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे. विद्यार्थियों को सप्ताह सोशल मीडिया सो दूरी बनाए रखनी होगा. अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएं रखें. इस सप्ताह आपको कोई स्किन से संबंधित कोई एलर्जी हो सकती है. संभलकर रहें. अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें.

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे. इससे आपका साथी परेशान होगा. वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन दूर होगी, लेकिन अपने रिश्ते को संभाल कर चलने की कोशिश करें. इस सप्ताह अपने धन को कुछ धार्मिक कामों में भी खर्च करेंगे. कुछ यात्राओं पर भी जाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपको इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है. आपको किसी सरकारी योजना में भी धन लगाना बेहतर रहेगा. इस सप्ताह आपको डूबा हुआ धन भी मिल सकता है. करियर में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी. बिजनेस में ज्यादा समय देंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में सफलता मिलेगी. सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे. किसी अजनबी पर भरोसा ना करें नहीं तो वह तरक्की में बाधा बन सकता है. अपने बॉस की किसी भी बात का विरोध ना करें, वही अच्छा रहेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर इधर-उधर भटकेंगे. वहीं, हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए. कुछ काम को लेकर तनाव रह सकता है.

सिंह- यह सप्ताह आपके लिए टेंशन भरी रहेगी. प्रेम जीवन में भी तनाव रहेगा. आपको कुछ कंफ्यूजन भी झेलनी पड़ सकती है. इस सप्ताह लोगों को आपके साथ की आवश्यकता है और आप उसे पर पूरा ध्यान भी देंगे. आपको इधर-उधर के कामों को करने से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका साथी साथ देगा. धन के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप किसी प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश करना चाहिए. बिजनेस से जुड़ा आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. अपने परिवार के सदस्यों की सलाह चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी दूसरे के भरोसे अपने कामों को ना छोड़े वरना पछताएंगे. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा. आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है. सतर्क रहें. विद्यार्थी अपने पढ़ाई-लिखाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर तनाव रहेगा क्योंकि आपकी लापरवाही के चलते समस्याएं बढ़ेंगी. अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें.

कन्या- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कंफ्यूजन भर रहेगा. इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में चल रहीं समस्याओं और अपने साथी से परेशानी हो सकती है. इसलिए थोड़ा सतर्क रहना होगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने किसी पुराने पार्टनर से मिलकर प्रसन्नता होगी. धन को लेकर आप इस सप्ताह किसी वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं. आपका डूबा हुआ धन इस सप्ताह मिलने की संभावना है, लेकिन रियल एस्टेट आदि में निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म निवेश आपको अच्छा लाभ देकर जाएगा. बिजनेस में इस सप्ताह आपको जोश से ज्यादा होश से काम लेना होगा और आप कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें. किसी के दबाव में आकर कोई ऐसा काम ना करें, जिससे बाद में पछताना पड़े. आपको नए सप्ताह में किसी नए प्रोजेक्ट के भी मिलने की संभावना है. नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलेगा, स्थान परिवर्तन भी होगा. आपको इस सप्ताह कामों को लेकर भी सावधान रहना होगा. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपने समय का सदुपयोग करना होगा. आपको कुछ शारीरिक कष्ट बने रहेंगे क्योंकि आपको पेट दर्द समस्या दे सकता है.