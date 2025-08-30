मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह प्रेमी लोगों के रिश्तों में खुशियां आएंगी. उन्हें कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए. वहीं, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आने की संभावना है इसलिए आप सतर्क रहें. इस सप्ताह आपके पास धन का आवागमन अच्छा रहेगा. आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा निवेश करने का मौका मिलेगा. किसी को उधार देने से बचें. करियर के लिहाज से यह सप्ताह कुछ समस्याएं देने वाला है. इस सप्ताह आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे जिससे आपसे गड़बड़ी होगी और आपके बॉस कामों में कुछ गलतियां निकाल सकते हैं. विद्यार्थी इस सप्ताह किसी बात को लेकर तनाव ले सकते हैं. इस समय पढ़ाई पर फोकस बनाने की कोशिश करनी होगी. नौकरी की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को मेहनत का फल मिलेगा. कुछ मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं जिनके लिए सावधानी बरतनी होगी.

वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. गृहस्थ जीवन को लेकर थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है. इस सप्ताह व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है. प्रेमी लोगों को आराम से समस्याओं का समाधान निकालना होगा. नए सप्ताह में आपको मन मुताबिक धन मिलेगा, लेकिन आप खर्चा भी उसी हिसाब से करेंगे. आप मकान या जमीन आदि लेने की भी सोच सकते हैं. करियर को लेकर इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी. इस सप्ताह अपने व्यवसाय में किसी दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करने देना है. वहीं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन हो सकता है. विद्यार्थियों को नए सप्ताह में पढ़ाई पर फोकस करना होगा. इधर-उधर के कामों में ज्यादा लगे रहेंगे, इस वजह से अधिक मेहनत करनी होगी. इस सप्ताह आपकी सेहत कमजोर रहेगी.

मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्ते को लेकर मेहनत करनी होगी इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे दिक्कत हो. वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी और परिवार के सदस्य आपकी पूरी मदद करेंगे. आपको इस सप्ताह धन को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से इनकम प्राप्त होगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेसमैन के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा क्योंकि उनके बिजनेस में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह प्रमोशन मिलेगा. आय भी बढ़ेगी और बॉस से आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे. विद्यार्थी नए सप्ताह में अपनी पढ़ाई को पूरा समय देंगे और परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे. इस सप्ताह अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा.

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए सोच समझ कर चलने वाले है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में टेंशन बनी रहेगी. इस सप्ताह धन लाभ होने के प्रबल योग हैं लेकिन खर्चों पर लगाम लगानी होगी. इसके साथ-साथ निवेश के बारे में भी सोचेंगे. व्यवसाय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. इस सप्ताह आपको करियर को बेहतर बनाने के लिए आलस्य को छोड़ना होगा और कामों को समय रहते पूरा करना होगा. नौकरी में बदलाव के लिए अभी मत सोचें. विद्यार्थियों को नए सप्ताह में पढ़ाई में मेहनत बढ़ानी होगी. इस सप्ताह आपको काम के साथ-साथ अपने सेहत के लिए भी समय निकालना होगा.

सिंह- यह सप्ताह आपके लिए मध्यमरूप से फलदायक रहेगा. गृहस्थ जीवन के लोगों को नए सप्ताह में अपने जीवनसाथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी से मन की बात कहने का समय नहीं मिल पाएगा, इससे परेशान रहेंगे. धन को लेकर नया सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन आप अपने खर्चों में भी कमी नहीं करेंगे. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अच्छा लाभ कमाएंगे. नौकरी में कार्यरत लोग इस सप्ताह अपने ज्यादा कामों को लेकर परेशान रहेंगे, जिस कारण वह बदलाव की लिए सोच सकते हैं. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपने ध्यान को बढ़ाना होगा. इस समय अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं और काम के साथ-साथ आराम के लिए भी समय निकालें.

कन्या- यह सप्ताह आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सप्ताह एक-दूसरे को समय देना होगा. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को अपने जीवन में तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है. आपकी इनकम इस सप्ताह बढ़िया रहेगी जो आपको खुशी देगी. आपको कोई डूबा हुआ धन भी वापस मिल सकता है. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अच्छा लाभ उठाएंगे. नौकरी में मेहनत अधिक करनी होगी. विद्यार्थी इस सप्ताह किसी कंपटीशन की तैयारी में जुटे रहेंगे और आपको इस समय में अपने ज्ञान को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा. यह सप्ताह आपको अच्छी सफलता देगा इसलिए इसका लाभ लें. इस सप्ताह स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है.

तुला- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेमी लोगों को इस सप्ताह कुछ उलझने रहेंगी. वहीं, गृहस्थ जीवन में आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना होगा. धन को लेकर सप्ताह में सोच विचार कर फैसला लें. शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए इस सप्ताह अच्छा साबित होगा. बिजनेस कर रहे लोगों को सप्ताह में सावधानी बरतनी होगी. कोई जोखिम लेना उनके लिए बड़ा नुकसान ला सकता है. कोई डील फाइनल होते-होते अटक सकती है. नौकरी में इस सप्ताह आपको किसी राजनीति का हिस्सा बनने से बचना होगा और अपने कामों में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाएं रखें. कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना आपके लिए बेहतर रहेगा. आपकी सेहत कमजोर रहेगी, जिसको लेकर सावधानी रखनी होगी.

वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है. प्रेमी लोगों को अपने रिश्ते को बेहतर रखने के लिए प्रयास करने होंगे. गृहस्थ जीवन में चल रहीं समस्याएं दूर होंगी. इस सप्ताह अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे. बिजनेस कर रहे हैं लोगों को सप्ताह अच्छा रहने वाला है. आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका मिलेगा. कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना है. नौकरी में कार्यरत लोग इस सप्ताह इस समय में अपने कामों पर फोकस बनाए रखें नहीं तो विरोधी उनके कामों में अड़चने लगा सकते हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ी टेंशन में रहेंगे लेकिन फिर भी वह पढ़ाई पर केंद्रित रहेंगे. घूमने फिरने के कारण सेहत में लापरवाही बरत सकते हैं इसलिए अपने खान-पान पर पूरा ध्यान दें.

धनु- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेमी लोगों की खुशियां बढ़ेंगी क्योंकि साथी से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. शादीशुदा लोगों को सप्ताह अपने लड़ाई-झगड़े में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना नुकसानदेह हो सकता है. इस सप्ताह आपके लिए धन के मामले भी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चों का लेखा-जोखा सही से रखें, वरना परेशानी होगी. इस समय में आप किसी को धन उधार ना दें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. आपको इस सप्ताह सोच समझकर कामों को करना होगा. नौकरी में कार्यरत लोगों की इस सप्ताह पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उन्हें किसी सहयोगी से काम में मदद लेनी पड़ सकती है. विद्यार्थी सप्ताह कुछ उलझन में रहेंगे इस कारण उनका ध्यान भटकता रहेगा. इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें.

मकर- यह सप्ताह आपके लिए असमंजस भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग नए सप्ताह में अपने साथी से खफा रहेंगे और शादीशुदा लोग बहसबाजी ना करें. धन को लेकर इस सप्ताह में आपके खर्च बढ़ने की संभावना है इसलिए आप उन पर पूरा ध्यान दें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें. किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं. करियर को लेकर इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहें. बिजनेस में आपको कुछ रुके हुए कामों को पूरा करना होगा. नौकरी में कार्यरत लोग किसी काम को पूरा करने में पूरी मेहनत करेंगे. विद्यार्थियों को सप्ताह अच्छे सफलता मिलेगी. इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ कमजोर रहेगी.

कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने रिश्ते में शक को पैदा करके किसी वाद विवाद को खड़ा कर सकते हैं. गृहस्थ जीवन में आपको परिवार के सदस्यों के साथ-साथ साथी की बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपको डूबा हुआ धन मिलने की संभावना है. आपको किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए. करियर के लिए यह सप्ताह सोच विचार से चलने वाला होगा. इस समय किसी भी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देह हो सकता है. नौकरी मैं कार्यरत लोग इस सप्ताह अपने कामों में सोच विचार कर आगे बढ़े और किसी को बिना मांगे सलाह ना दें. विद्यार्थी सप्ताह अपने समय को मौज मस्ती में बिताएंगे. इस समय मेहनत अधिक करनी होगी. आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

मीन- यह सप्ताह आपके लिए सोच विचार विचार का चलने वाला है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह खुशियां आने की संभावना है. प्रेम जीवन में इस सप्ताह साथी के क्रोध स्वभाव के कारण लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे. खर्चो को लेकर इस सप्ताह आपको सचेत रहना होगा. इस समय किसी से कोई लेनदेन बिल्कुल भी ना करें. किसी निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें. व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. कुछ नए लोग लोगों के साथ मिलकर वह अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे. नौकरी में आपको बॉस की सलाह पर पूरा ध्यान देना होगा. जो लोग नौकरी को लेकर परेशान हैं उन्हें इस सप्ताह कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है. विद्यार्थियों का ध्यान इस सप्ताह घूमने फिरने में लगेगा. इस सप्ताह आपको कोई गले से संबंधित समस्या हो सकती है आप खान-पान पर पूरा ध्यान दें.