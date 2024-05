इस साप्ताह इन राशियों को मिलेगा नौकरी-बिजनेस में फायदा, पार्टनर करेगा सहयोग - Weekly horoscope 27 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्र अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजना से जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा. इस दौरान आप सत्ता-सरकार के माध्यम से मनचाहा लाभ पाने में कामयाब हो जाएंगे. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे. नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन आदि के क्रय-विक्रय का योग बनेगा. परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे. दांपत्य जीवन मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. संतान की उपलब्धि से आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. सेहत सामान्य रहेगी.

वृषभ

Taurus वृषभ राशि के जो जातक लंबे से समय से रोजी-रोजगार के लिए भटक रहे थे, उनकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है. इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार को बढ़ाने के बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे. हालांकि सोचे हुए लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सेहत आड़े आ सकती है. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी. यदि आपकी लव पार्टनर के साथ खटपट चल रही थी, तो इस समय गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. परिजन की हरी झंडी दिखाने के बाद आपका प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकता है. सप्ताह के अंत में सत्ता सरकार से जुड़े कार्य सिद्ध होने की पूरी संभावना है. इस दौरान किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको न सिर्फ अपने इष्ट मित्रों का, बल्कि परिजनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा.

मिथुन

Gemini मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए है. यह समय भूमि-भवन से जुड़े काम करने वालों और मार्केटिंग, कमीशन आदि पर काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा. सप्ताह के मध्य में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. यह समय परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी शुभ साबित होगा. इस दौरान आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. जो जातक विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा और वे मनचाहा लाभ पाने में कामयाब रहेंगे. यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो संभव है कि प्रयास करने पर आपकी बात बन जाए. वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए समय शुभ है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

कर्क

Cancer कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इस दौरान घर की मरम्मत आदि पर जेब से ज्यादा धन खर्च हो जाने पर आर्थिक चिंता बढ़ेगी. यदि आप साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछेक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. इस दौरान चीजों को क्लीयर करके आगे बढ़ना उचित रहेगा. कार्यक्षेत्र में भी आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट-चपेट लगने की आशंका है. सप्ताह के अंत में आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी. इस दौरान समस्याओं का समाधान निकालने में कोई मित्र या रिश्तेदार आपका बड़ा सहारा बनेगा. कठिनाई से भरे दौर में लव पार्टनर भी आपके साथ परछाईं की तरह बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा.

सिंह

Leo सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ लिए है. सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. सरकार से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर मिलेगा, जो लोग किसी विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह उनके कार्य के लिए विशेष सम्मान मिल सकता है. सप्ताह के मध्य में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रूचि रहेगी. सुख-सुविधा से जुड़ी कोई वस्तु अथवा वाहनादि आने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. इस दौरान आप घर-परिवार से जुड़ी किसी बड़ी उलझन को दूर करने में कामयाब रहेंगे. स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियों को दूर करेंगे. प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के कई अवसर प्राप्त होंगे. जीवनसाथी से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियों का बड़ा कारण बनेगी. सेहत सामान्य रहेगी.

कन्या

Virgo कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी. अपने सीनियर बल्कि जूनियर के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर रखने की जरूरत रहेगी. इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपके करियर और कारोबार को प्रभावित कर सकती है. गलतफहमी को दूर करने के लिए विवाद की जगह संवाद करें. लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी. इस दौरान किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है. वहीं पहले से प्रेम संबंध से जुड़े लोगों का गाड़ी आराम से चलती रहेगी. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को सही रखने के लिए अपनी दिनचर्या सही रखना जरूरी होगा.

तुला

Libra तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम तरह की सफलता और खुशियों को समेटे हुए है. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है. सप्ताह के मध्य में करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो आपको इस दौरान नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए यह समय शुभ साबित होगा. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आयेगी और उसके पूरे होने का रास्ता बनेगा. इस दौरान उन्हें कार्यक्षेत्र और घर-परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछेक समस्याएं आ सकती हैं. इस दौरान उन्हें अपनी सेहत का भी विशेष ध्‍यान रखने की जरूरत रहेगी. प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

वृश्चिक

Scorpio वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन की गाड़ी इस सप्ताह की भी रूक-रूक कर तो कभी तेजी से भागती हुई नजर आएगी. करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इष्ट-मित्रों और सीनियर्स की मदद मिलेगी, वहीं घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय लेने में भी भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. इस दौरान संतान से संबंधी कोई बड़ी चिंता दूर हो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. इस दौरान अचानक धन लाभ में विघ्न बाधा पड़ती नजर आएगी. हालांकि आप अपनी सूझ-बूझ से इसे दूर करने में अंतत: कामयाब होंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने समय और धन दोनों का प्रबंधन करने चलना होगा, अन्यथा आपको नाहक ही परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने की भूल बिलकुल न करें. घर-परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय अपने जीवनसाथी और परिवार के लिए जरूर निकालें और अपनी सेहत का विशेष ध्‍यान रखें.

धनु

Sagittarius धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को समय पूरा करने और मनचाही सफलता को पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. यदि आप आप अपनी ऊर्जा और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी. हालांकि आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्‍यान रखने की जरूरत बनी रहेगी, अन्यथा आप मौसमी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. जिस तरह बॉस की बहुत ज्यादा निकटता अच्छी नहीं होती, उसी तरह उनसे बहुत ज्यादा दूरी रहना भी उचित नहीं होता. सप्ताह के अंत में किसी महिला मित्र की मदद से अटके हुए कार्य बनेंगे. यदि प्रेम संबंध में कोई अड़चन या गलतफहमी आई थी, तो वह इस सप्ताह के अंत तक दूर हो जाएगी. लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. हालांकि संतान पक्ष से जुड़ी कुछेक चिंताएं आपको सता सकती हैं.

मकर

Capricorn करियर-कारोबार से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी और नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों से मनचाहा सहयोग प्राप्त होगा. इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में किए गए प्रयास और परिश्रम का आपको पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है. युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती में बीतेगा. भूमि-भवन से जुड़े विवाद में मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं. इस दौरान आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों के लिए जेब से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं. यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह का रूप देना चाहते थे, तो इस सप्ताह परिजन आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हामी भर सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

कुंभ

Aquarius सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी, इस दौरान पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिये भी आप विशेष प्रयास करते हुए नजर आएंगे. सप्ताह के मध्य में किसी नई योजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे. इस दौरान महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा. घर-परिवार से जुड़े किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है. प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की आपकी कामना पूरी हो सकती है. घर-परिवार के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे और जीवनसाथी का पूरा सहयेाग मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

मीन

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी-मोटी बातों को तूल न देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए. यदि आप चाहते हैं कि आपकी खुशियां प्रभावित न हों तो आप अपनी घर की समस्या को ऑफिस और ऑफिस की समस्या को घर ले जाने से बचें. बाजार में फंसा धन आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है. धन के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें. सप्ताह के उत्तरार्ध में अत्यंत संघर्ष और प्रयास के बाद भी धनागमन अत्यंत अल्प रहेगा और खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं बढ़ेंगी. इस दौरान आपको पहले की गई सेविंग को खर्च करके अथवा धन उधार लेकर काम चलाना पड़ेगा. इस दौरान कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई नई जिम्मेदारी मिलने या फिर अनचाही जगह पर स्थानांतरण के कारण मन खिन्न रहेगा. प्रेम संबंध में आपको फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी. किसी भी फैसले को लेते समय दिल के साथ दिमाग का प्रयोग अवश्य करें. कठिन समय में जीवनसाथी आपके साथ परछाई बन कर खड़ा रहेगा.