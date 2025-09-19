21 सितंबर से 27 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों पर बरसेगी माता रानी की कृपा, होगी धन की वर्षा
सभी राशियों को थोड़ा सतर्कता बरतने की जरुरत है. वहीं, कुछ लोगों को लाभ भी होगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 19, 2025 at 12:07 PM IST
मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और उन्हें खुशियां मिलेंगी. वैवाहिक जीवन जी रहे लोग परिवार और जीवनसाथी के बीच तालमेल बनाकर चले तो अच्छा रहेगा और अपनी वाणी पर संयम रखें. इस सप्ताह आपको धन को लेकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना होगा. शान शौकत के चक्कर में ना पड़ें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह कमर तोड़ मेहनत करनी होगी तभी उन्हें कोई अच्छी डील मिलेगी. नौकरी में कार्यरत लोग सप्ताह कुछ कामों को लेकर जल्दबाजी दिखा सकते हैं जो उनके लिए समस्या खड़ी कर सकती है. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर ठीक रहेंगे. अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे. इस सप्ताह कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है.
वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. प्रेम जीवन में इस सप्ताह मनमुटाव बना रहेगा और आपसी समझदारी से ना चलने के कारण समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आप अपने साथी पर भरोसा करेंगे और दोनों एक दूसरे की खूब केयर करेंगे. यह सप्ताह आपको धन के मामले में खुशियां देगा. अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वह भी आसानी से मिल जाएगा. आप किसी से किए हुए वादे को भी समय में पूरा कर सकते हैं, लेकिन निवेश संबंधी मामलों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. व्यापार में आपको मेहनत के बाद भी परिणाम मिलने में दिक्कत आएगी. इस सप्ताह किसी वाद-विवाद में पढ़ने से बचना होगा. विद्यार्थियों को कोई सप्ताह कुछ असमंजस रहेगा, जिसके चलते उनका मन इधर-उधर भटकेगा. आपकी सेहत इस सप्ताह कमजोर रहेगी इसलिए आप बेवजह का तनाव ना लें.
मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ाने में बेहतर लाभ मिलेगा. धन के मामले में समय थोड़ा कमजोर रहेगा. करियर में इस सप्ताह उनन्ति देखने को मिलेगी. कोई नई नौकरी भी मिल सकती है. बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आप इस समय में अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे. इस सप्ताह अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है.
कर्क- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी से कुछ तनाव हो सकता है. वैवाहिक जीवन में कुछ वाद-विवाद बढ़ने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और धन को लेकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सप्ताह आपको आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है. किसी योजना में निवेश करेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें तो बेहतर रहेगा. व्यवसाय में आपको कुछ और नया करने की कोशिश करनी होगी. नौकरी में आज आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है फिलहाल आप पुरानी नौकरी में ही टिके रहे तो बेहतर रहेगा आपके बस आपके कामों से पसंद रहेंगे. विद्यार्थी नए सप्ताह में कुछ तनाव में रह सकते हैं. अधिक काम के चलते कमर दर्द या फिर पुरानी बीमारी उभर सकती है. आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर सावधान रहना होगा.
सिंह- यह सप्ताह आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है. सावधान रहें. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आपसी समझदारी ना रहने के चलते झगड़े बढ़ेंगे. आपको इस सप्ताह अपने धन को कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा. कोई वादा इस समय में ना करें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह सचेत रहना होगा क्योंकि उन्हें धोखा मिलने की संभावना है. उनकी किसी योजना पर विराम भी लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को इस सप्ताह अच्छे लाभ मिलेंगे. उन्हें कुछ ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है. जूनियर कामों में आपका पूरा साथ देंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई पर फोकस करना होगा. इस सप्ताह बेवजह का तनाव लेने से बचना होगा.
कन्या- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी से सोच विचार कर बोलना होगा. वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को भी इस सप्ताह अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें उनके साथ ज्यादा समय बिताएं. धन को लेकर इस सप्ताह थोड़ा परेशान रहेंगे क्योंकि आपके सामने कुछ खर्च अचानक आएंगे, जो आपको परेशान करेंगे. करियर के लिहाज से सप्ताह मिलाजुला रहेगा. आपको सफलता पाने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी. किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और आपको आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर व अध्यापकों से बातचीत करेंगे. इस सप्ताह अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें क्योंकि इस समय में पैरों से संबंधित समस्या होने की संभावना है.
तुला- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सप्ताह अपने साथी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो समस्याओं को बढ़ाए. आप उनसे प्यार भरी बातें करें. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह कुछ लड़ाई-झगड़ा हो सकता है. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. किसी से लिया हुआ धन भी वापस करने की कोशिश करेंगे. बिजनेस में आप इस सप्ताह कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं. आपके सहयोगी कामों में पूरा साथ देंगे. नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों को लेकर परेशान रहेंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा. इस सप्ताह कोई बदलाव ना करें. आपकी सेहत इस सप्ताह कमजोर रह सकती है. आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है.
वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए कुछ टेंशन लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की कुछ बातों पर गुस्सा आएगा. वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक निजात मिलेगी. इस सप्ताह अपने धन को लेकर सतर्क रहना होगा. आपको खर्चों पर लगाम लगाने की जरुरत है. बिजनेस में आपको इस सप्ताह कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा. नौकरी में कार्यरत लोग इस सप्ताह किसी पॉलिटिक्स में ना पड़े नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. इस सप्ताह किसी नई रिसर्च के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर व शुगर को लेकर सतर्कत बरतनी होगी.
धनु- इस सप्ताह आपको सोच समझ कर काम करने होंगे. प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपसी सामंजस्य न रहने के कारण तनाव रहेगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आपको लड़ाई झगड़े सं बचना होगा. इस सप्ताह आप खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे. कोई लोन लेना है तो इस सप्ताह मत लें. किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आप बड़े सदस्यों से सलाह अवश्य लें. बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है. स्थान परिवर्तन भी हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह किसी बेवजह के तनाव को लेने से बचना होगा. स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा. अपने खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
मकर- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह खुशियां मिलेंगी. साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत कर सकते हैं. गृहस्थ जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी को पूरा महत्व देंगे. आप इस सप्ताह अपने धन का सदुपयोग करें तो बेहतर रहेगा. इस सप्ताह परिवार के सदस्यों की जरूरत पर भी पूरा ध्यान देंगे लेकिन आपको कुछ धन निवेश में भी लगाना होगा. व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन आपको किसी पर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को इस सप्ताह कामों पर पूरा ध्यान देना होगा और आपके अधिकारी आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें भी उन्हें सफलता मिलेगी. इस सप्ताह सेहत को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है.
कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है. प्रेम जीवन जी रहे लोग एक दूसरे की खूब केयर करेंगे और उनके बीच प्रेम गहरा रहेगा. शादीशुदा लोग रिश्तों में चली आ रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे. आपको इस सप्ताह परिवार में किसी सदस्य की बीमारी आदि पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है. निवेश करने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा. इस सप्ताह करियर को लेकर आपको सावधान रहना होगा और आप अपने किसी काम को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें. आपको इस सप्ताह नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. बिजनेस में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. विद्यार्थी नए सप्ताह में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो आपको परेशान करेगा. आपको इस सप्ताह सेहत में लापरवाही के कारण अच्छा धन खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी कोई पेट संबंधित पुरानी बीमारी उभर सकती है.
मीन- यह सप्ताह आपके लिए जोश से भरपूर रहने वाला है. इस सप्ताह प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन थोड़ा सोच-समझकर बोलें. वैवाहिक जीवन में आपको अपने साथी के लिए समय निकालना होगा. आपको इस सप्ताह धन को लेकर ज्यादा टेंशन रहेगी क्योंकि आपके कुछ अनचाहे खर्च आपके सामने आ सकते हैं. आपकी कुछ पुरानी योजनाएं आपको लाभ तो देगी लेकिन खर्च भी उतने ही होंगे इसलिए आपको सावधान रहना होगा. व्यवसाय कर रहे लोग सप्ताह पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत ना करें क्योंकि पार्टनर से उनके कोई नुकसान मिलने की संभावना है. नौकरी में आपको किसी से उलझने से बचना होगा और अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े. विद्यार्थी इस सप्ताह आलस्य के चलते पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे. इस सप्ताह आपकी रोक प्रतिरोध क्षमता तो बढ़ेगी लेकिन कुछ बीमारियां लगी रहेंगी.