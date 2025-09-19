ETV Bharat / spiritual

21 सितंबर से 27 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों पर बरसेगी माता रानी की कृपा, होगी धन की वर्षा

21 से 27 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 19, 2025 at 12:07 PM IST 10 Min Read

मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और उन्हें खुशियां मिलेंगी. वैवाहिक जीवन जी रहे लोग परिवार और जीवनसाथी के बीच तालमेल बनाकर चले तो अच्छा रहेगा और अपनी वाणी पर संयम रखें. इस सप्ताह आपको धन को लेकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना होगा. शान शौकत के चक्कर में ना पड़ें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह कमर तोड़ मेहनत करनी होगी तभी उन्हें कोई अच्छी डील मिलेगी. नौकरी में कार्यरत लोग सप्ताह कुछ कामों को लेकर जल्दबाजी दिखा सकते हैं जो उनके लिए समस्या खड़ी कर सकती है. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को लेकर ठीक रहेंगे. अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे. इस सप्ताह कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है. वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. प्रेम जीवन में इस सप्ताह मनमुटाव बना रहेगा और आपसी समझदारी से ना चलने के कारण समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आप अपने साथी पर भरोसा करेंगे और दोनों एक दूसरे की खूब केयर करेंगे. यह सप्ताह आपको धन के मामले में खुशियां देगा. अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वह भी आसानी से मिल जाएगा. आप किसी से किए हुए वादे को भी समय में पूरा कर सकते हैं, लेकिन निवेश संबंधी मामलों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. व्यापार में आपको मेहनत के बाद भी परिणाम मिलने में दिक्कत आएगी. इस सप्ताह किसी वाद-विवाद में पढ़ने से बचना होगा. विद्यार्थियों को कोई सप्ताह कुछ असमंजस रहेगा, जिसके चलते उनका मन इधर-उधर भटकेगा. आपकी सेहत इस सप्ताह कमजोर रहेगी इसलिए आप बेवजह का तनाव ना लें. मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ाने में बेहतर लाभ मिलेगा. धन के मामले में समय थोड़ा कमजोर रहेगा. करियर में इस सप्ताह उनन्ति देखने को मिलेगी. कोई नई नौकरी भी मिल सकती है. बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आप इस समय में अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे. इस सप्ताह अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. कर्क- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी से कुछ तनाव हो सकता है. वैवाहिक जीवन में कुछ वाद-विवाद बढ़ने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और धन को लेकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सप्ताह आपको आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है. किसी योजना में निवेश करेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें तो बेहतर रहेगा. व्यवसाय में आपको कुछ और नया करने की कोशिश करनी होगी. नौकरी में आज आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है फिलहाल आप पुरानी नौकरी में ही टिके रहे तो बेहतर रहेगा आपके बस आपके कामों से पसंद रहेंगे. विद्यार्थी नए सप्ताह में कुछ तनाव में रह सकते हैं. अधिक काम के चलते कमर दर्द या फिर पुरानी बीमारी उभर सकती है. आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर सावधान रहना होगा. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है. सावधान रहें. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह आपसी समझदारी ना रहने के चलते झगड़े बढ़ेंगे. आपको इस सप्ताह अपने धन को कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा. कोई वादा इस समय में ना करें. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह सचेत रहना होगा क्योंकि उन्हें धोखा मिलने की संभावना है. उनकी किसी योजना पर विराम भी लग सकता है. नौकरी में कार्यरत लोगों को इस सप्ताह अच्छे लाभ मिलेंगे. उन्हें कुछ ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है. जूनियर कामों में आपका पूरा साथ देंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई पर फोकस करना होगा. इस सप्ताह बेवजह का तनाव लेने से बचना होगा. कन्या- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी से सोच विचार कर बोलना होगा. वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को भी इस सप्ताह अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें उनके साथ ज्यादा समय बिताएं. धन को लेकर इस सप्ताह थोड़ा परेशान रहेंगे क्योंकि आपके सामने कुछ खर्च अचानक आएंगे, जो आपको परेशान करेंगे. करियर के लिहाज से सप्ताह मिलाजुला रहेगा. आपको सफलता पाने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी. किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और आपको आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर व अध्यापकों से बातचीत करेंगे. इस सप्ताह अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें क्योंकि इस समय में पैरों से संबंधित समस्या होने की संभावना है.