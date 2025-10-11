ETV Bharat / spiritual

12 से 18 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, ये लोग बरतें सावधानी

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 11, 2025 at 11:36 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 11:42 AM IST 9 Min Read

मेष- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्तों में नोंकझोक से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ कंफ्यूजन रहेगी, जो दोनों के बीच के प्यार को कमजोर करेगी. धन को लेकर इस सप्ताह आप अच्छा खर्चा करेंगे. आप कुछ महंगे कपड़े गाड़ियां आदि की खरीदारी भी करेंगे. आपको शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए प्लानिंग करनी होगी. व्यवसाय में अपने कामों पर ध्यान देना होगा. आपकी कुछ रुकी हुई योजनाएं शुरू होंगी, जो अच्छा लाभ देंगी. इस सप्ताह नौकरी में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. विद्यार्थी नए सप्ताह में अपने समय को इधर-उधर बर्बाद ना करें. इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा. आपको सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरुरत है. वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. प्रेमी जीवन जी रहे लोगों के लिए नया सप्ताह रिश्ते में मिठास लेकर आ रहा है. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी को अहमियत देनी होगी. उनके साथ भरपूर समय बताएं. धन को लेकर आपको इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की जरुरत है. किसी के कहने में मत आएं, वरना नुकसान होगा. किसी निवेश से पहले अच्छी तरह से सलाह-मशविरा कर लें. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह कुछ योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे. नौकरी में आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचना होगा. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई में गंभीरता बनाए रखें. इस सप्ताह किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा क्योंकि खान-पान के चलते आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है. मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. इस सब प्रेमी जीवन जी रहे लोगों को अपने रिश्ते में किसी बाहरी व्यक्ति को आने से रोकना होगा. वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपका डूबा हुआ धन भी मिलेगा. इनकम के नए सोर्स में यदि हाथ आजमाएंगो तो वह भी साथ देगा. आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा. व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचना होगा. आप किसी काम में पार्टनरशिप ना करें. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह कुछ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी जो उनके लिए अच्छी रहेगी. अपने बॉस से कॉन्टेक्ट अच्छे बनाए रखें. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में यदि कुछ समस्याएं आ रही हैं तो सीनियर से बातचीत कर सकते हैं. सेहत को लेकर यह सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा. व्यायाम से आपको काफी राहत मिलेगी. कर्क- इस सप्ताह आपको सोच समझ कर कामों को करना होगा. वैवाहिक जीवन में अभी संयम बरतने की जरुरत है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह साथी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति को लेकर आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अपने व्यवसाय में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करेंगे. नौकरी में इस सप्ताह आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, जिससे आपको नुकसान हो. विद्यार्थी अपनी मेहनत से पीछे ना हटें. इस सप्ताह आपको यात्रा करने से बचना होगा. आपको खांसी-जुकाम बुखार आदि से बचना होगा. आपको अपनी अपनी इम्युनिटी को ध्यान देना होगा. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्ते में थोड़ा ध्यान देना होगा. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह आपको बेवजह का तनाव परेशान करेगा इसलिए संभलकर रहें. इस सप्ताह आपके इनकम बेहतर रहेगी. सेविंग को लेकर नए प्लान बनाएंगे. किसी से किए हुए वादे को भी पूरा करेंगे. बिजनेस में इस सप्ताह आपको अच्छा लाभ मिलेगा. आपका कोई पुराना रुका हुआ बिल फाइनल हो सकता है. नौकरी में अपने विरोधियों पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वह आपका कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे. विद्यार्थी किसी सरकारी प्रतियोगिता के लिए भी तैयारी कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छा रहेगा. आपको इस सप्ताह बेवजह गुस्सा करने से बचना होगा और यदि कोई तनाव परेशान कर रहा है तो उसे कंट्रोल करें. कन्या- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में नए सप्ताह में कुछ नए कामों की शुरुआत होगी. वैवाहिक जीवन में आपको किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है और यदि कोई वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो भी धैर्य बनाएं रखें. आप किसी सरकारी योजना में भी धन लगाने की प्लानिंग कर सकते हैं. आपको अपने कामों को लेकर सतर्क रहना होगा. किसी अजनबी पर भरोसा ना करें. बिजनेस में आपको थोड़ा सावधान रहकर अपने पेंडिंग बिलों को फाइनल करना होगा. करियर में मन-मुताबिक परिणाम मिलेंगे. नौकरी में प्रमोशन के साथ-साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है. किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें. विद्यार्थियों की कोई मनोकामना पूरी होगी इस सप्ताह आपकी आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करें. आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं रहेंगी. मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं.

तुला- यह सप्ताह आपके लिए कुछ उलझन भरा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको अपने साथी से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगा. गृहस्थ जीवन में आप अपने दोस्तों से मन की बात कहने की कोशिश करेंगे. आपको इस सप्ताह किसी मुद्दे को लेकर सतर्क रहना होगा. किसी प्रॉपर्टी से अच्छा धन कमाएंगे. किसी सरकारी योजना में इन्वेस्टमेंट के प्रयास बेहतर रहेंगे. करियर को लेकर नए सप्ताह में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. अपनी योजनाओं को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहें. विद्यार्थी अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. आप की सेहत कुछ कमजोर रहेगी. आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने से बचना होगा. वृश्चिक- इस सप्ताह आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को पूरी इंपॉर्टेंस देंगे और उनसे रिश्ते में आगे बढ़ाने की बात करने की प्लानिंग करेंगे. वैवाहिक जीवन में सप्ताह आपको तनाव देने वाला दिख रहा है, जो आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा. धन को लेकर इस सप्ताह आपको कोई बड़ा थोड़ा सोच विचार करना होगा. धन उधार ना लें. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अपने काम को लेकर सतर्क रहें. नौकरी में आपको कुछ तनाव रहेगा. अपने कामों पर फोकस बनाएं रखें. विद्यार्थी नए सप्ताह में किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ेगी. अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने की कोशिश करें. धनु- यह सप्ताह आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है. वैवाहिक जीवन में सोच-समझ कर बोलें. इस सप्ताह आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है. आपको धन को लेकर ज्यादा समस्या नहीं आएगी. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह सावधान रहें. आंख बंद कर किसी पर भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है. इस सप्ताह नौकरी में भी सावधानी बरतनी होगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्याना देना होगा. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. आपके बार-बार बीमार होने की आदत आपको कमजोर बना सकती है. मकर- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपनी सारी कंफ्यूजन दूर करनी होगी. इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेंगे. आपको निवेश करने से पहले किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए. इस समय आप किसी पुराने वादे को पूरा करेंगे, जिसमें धन खर्च होगा. इस सप्ताह आपके करियर में कुछ समस्याएं आने की संभावना है इसलिए आप कोई भी कदम फूंक-फूंक कर रखें. बिजनेस में यदि आपको कोई कोई ऑफर मिले तो आप उस पर गंभीरता से सोचें. नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है. आप अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ेंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाई में मन लगाएं. हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा. आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए आनंद में रहने वाला है. प्रेम जीवन में इस सप्ताह दोनों साथी मिलजुल कर रहें. अहम की कोई भावना ना आए. आप किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन आपको अपने कामों की टेंशन परिवार पर नहीं उतारनी है. गृहस्थ जीवन में आपको किसी बात से समस्या है तो उसे शांति से सुलझाएं. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी लेकिन फिर भी आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. धन को लेकर यदि कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसे भी आप इस सप्ताह पूरा कर सकते हैं. आपको अपनी संतान की जरूरत को भी ध्यान रखना होगा. आपका करियर चमकेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा. नौकरी में आपके बॉस काम से खुश रहेंगे. आपके प्रमोशन की भी प्लानिंग हो सकती है. विद्यार्थी इस सप्ताह किसी काम को लेकर टेंशन में रह सकते हैं. इस सप्ताह अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यस्त रह सकते हैं. मीन- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को नए सप्ताह में अपने रिश्ते को समय देना होगा. वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी क्योंकि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे.आर्थिक स्थिति को लेकर इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है. इस सप्ताह जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें तो बेहतर रहेगा. करियर में इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी. अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. आपको नए सप्ताह में बिना सोचे-समझे निवेश नहीं करना है. विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी मेहनत करें. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है. आपको किसी प्रकार के तनाव से दूर रहने की आवश्यकता है.

