मित्र राशि में सूर्य देव, अब इन राशियों को मिलेगी तरक्की व मान-सम्मान

हैदराबाद : सूर्य का मीन राशि में जाना आपके लिए खर्चे का कारण बनेगा. इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है. विदेश से जुड़े कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है. शत्रुपक्ष कमजोर होगा.

वृषभ राशि

मीन संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है. आपकी आय बढ़ सकती है. इस दौरान सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी. कई लोग आपको सहयोग देंगे.

मिथुन राशि

सूर्य का मीन राशि में जाना आपके लिए लाभ का समय रहेगा. इस दौरान आपकी उन्नति हो सकती है. माता-पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. व्यापार करने के इच्छुक लोग आगे बढ़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं.

कर्क राशि

सूर्य के मीन राशि में जाने से एक महीने का समय आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा. इस दौरान आप घर-परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं. आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा.

सिंह राशि

सूर्य मीन राशि में जाते ही आपकी राशि से अष्टम में हो जाएंगे. इस दौरान आप कुछ चिंताग्रस्त रह सकते हैं. वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतना होगी. कुछ लोगों का परिवार या ससुराल पक्ष से बहस भी हो सकती है.

कन्या राशि

मीन संक्रांति से अगले एक महीने तक का समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है. इस दौरान आपके विचार अहंकारी हो सकते हैं और आपके जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं. इस दौरान आप बडों का सम्मान करें.

तुला राशि

सूर्य अब मीन राशि में जाएंगे. यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा. शत्रुपक्ष कमजोर होगा, लेकिन आप नौकरी बदलने या व्यापार में कुछ नया ट्राय करने के इच्छुक हो सकते हैं. इस दौरान लेन-देन का काम सावधानी से करें.

वृश्चिक राशि

सूर्य का मीन राशि में जाना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है. यह समय आपके प्रेमजीवन में बाधा डाल सकता है. संतान संबंधी चिंता भी आपको ह सकती है. इस दौरान आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं.

धनु राशि

सूर्य का मीन राशि में जाना आपके लिए धनु राशि के लोगों के लिए थोड़ा चिंताजनक होगा. जमीन-जायदाद से जुड़े काम में आपको बेहद सावधानी रखना होगी. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर राशि

सूर्य का मीन राशि में जाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. आप नए-नए काम करने में रिस्क लेंगे. इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा. छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे.

कुंभ राशि

मीन संक्रांति से एक महीने का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए मध्यम फलदायक रहेगा. इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवारजनों से बहस से बचें. हालांकि इस दौरान आप पैसा बचाने का लगातार प्रयास करेंगे.

मीन राशि

सूर्य अब आपकी राशि में होंगे. इस दौरान आप अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी हाई रह सकती है. इस दौरान आप बात-बात पर गुस्सा होकर दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे.