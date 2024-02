शनि की राशि में होगा सूर्य देव का गोचर, ये राशियां हो सकती हैं मालामाल व चमकेगी किस्मत

हैदराबाद : सूर्य संक्रांति से एक महीने का समय मेष राशि के लिए काफी अच्छा होगा. भाग्य आपका साथ देगा और आपके रूके काम बनेंगे. सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम में भी आपको फायदा होगा. मेहनत करें. भाग्य के भरोसे नहीं रहें.

वृषभ राशि

सूर्य अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति के भी योग बनेंगे. इस दौरान कामकाज में आपका मन लगेगा.

मिथुन राशि

कुंभ संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए सामान्य से अच्छा है. आपके साहस में वृद्धि होगी. आप कुछ नया रिस्क ले सकते हैं. बिजनेस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं. आपको इस समय पिता से आशीर्वाद लेकर सभी तरह के काम करना चाहिए.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए सूर्य का कुंभ राशि में जाना आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रहेगा. इस दौरान आपको मेहनत से नहीं घबराना है. इस दौरान बिजनेस पार्टनर और जीवनसाथी से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं.

सिंह राशि

अब सूर्य कुंभ राशि में जाने वाले हैं. इससे आपको लाभ होगा. आपके अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे. बिजनेस के लिए नए लोगों से मिलना होगा. इस दौरान काफी काम रह सकता है.

कन्या राशि

सूर्य संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित होगी. इस महीने प्रमोशन हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के काम में बदलाव भी हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के लिए आने वाला एक महीना काफी चैलेंजिंग रहेगा. इस दौरान आपको संतान संबंधी कोई चिंता हो सकती है. प्रेम जीवन में मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

सूर्य अब कुंभ राशि में जाएंगे. इस दौरान आपको बिजनेस मीटिंग्स में जाना हो सकता है. बिजनेस पार्टनर के साथ बहस से बचना चाहिए. किसी की बात का बुरा भी आपको लग सकता है, इसलिए आपको बेहद ध्यान से काम करना चाहिए.

धनु राशि

सूर्य का कुंभ राशि में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा. आप साहसी बने रहेंगे. चुनौतियों से घबराना नहीं है. इस दौरान आपके घर पर मेहमान भी आ सकते हैं. इस दौरान ज्यादा रिस्क नहीं लें.

मकर राशि

सूर्य अब आपकी राशि से बाहर है. कुंभ राशि में सूर्य का जाना आपके लिए अच्छा समय लाएगा. धन संबंधी आपके काम काफी सफलता मिलती है. परिवार के लोगों से चल रहे मतभेद दूर होंगे.

कुंभ राशि

कुंभ संक्रांति यानी कि सूर्य अब आपकी राशि में होंगे. आप अहंकारी स्वभाव के हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ इस दौरान आपके मतभेद हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आप अपने व्यवहार को बेहद सलाह रखें.

मीन राशि

सूर्य के कुंभ राशि में जाने से एक महीने तक का समय आपके लिए अच्छा होगा. विरोधी आपसे परास्त होंगे. इस दौरान जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो उन्हें फायदा होगा.