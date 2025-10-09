ETV Bharat / spiritual

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सभी ग्रहों का महत्व है. इनमें से कुछ ग्रह-नक्षत्र ऐसे होते हैं, जो मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं. इनके राशि परिवर्तन से जीवन में तमाम बदलाव देखने को मिलते हैं. हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की. सूर्य इस समय कन्या राशि में हैं और 17 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में गोचर करेंगे. इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ग्रहों के राजा सूर्य अगले सप्ताह शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को 1 बजकर 53 मिनट के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इससे तमाम जातकों को प्रभाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि सूर्य किसी भी राशि में एक महीने रहते हैं. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो उसकी हर जगह इज्जत होती है.

कमजोर स्थिति में हो जाएंगे सूर्य

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तुला राशि में सूर्य की स्थिति काफी कमजोर मानी जाती है. इसमें थोड़ा संभलकर रहने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि सूर्य के तुला राशि में जाते ही 9 राशियों को विशेषकर सावधान रहना होगा. उनके लिए पद-प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस और हेल्थ के मामले थोड़े परेशान करने वाले हो सकते हैं. आइये सूर्य का तुला राशि में गोचर के क्या प्रभाव होंगे, जानते हैं.