हैदराबाद: हिंदूू शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. जब ये राशि बदलता है तो इससे अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं. सूर्य किसी भी राशि में एक महीने तक ही रहते हैं. इसके बाद वे दूसरे राशि में चले जाते हैं. बता दें, वर्तमान में सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं. इससे पहले कर्क राशि में विद्यमान थे.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने इस संबंध में बताया कि सिंह राशि में पहले से ही केतु है. इससे करीब एक महीने तक सूर्य-केतु की युति बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सूर्य का पिता, आत्मसम्मान, नेतृत्व और सत्ता से संबंध माना जाता है. अगर यह प्रभाव अच्छा रहता है तो जातकों को धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है. अगर प्रभाव नकारात्मक हो तो तनाव, रोजगार में संकट का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि एक महीने तक सभी राशियों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा.

आइये जानते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि

मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उत्साहवर्धक और सकारात्मक रहेगा. पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. लव लाइफ की समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएंगी. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. गोचर की इस अवधि में आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. इस गोचर के प्रभाव से पूजा-पाठ और पढ़ाई में मन लगेगा. करियर में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. संतान की चिंता से मुक्ति मिलेगी.

उपाय - जल में कुमकुम मिलाकर भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, लाभ होगा. वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य के सिंह में प्रवेश की अवधि लाभकारी साबित हो सकती है. अभी आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा. संपत्ति आदि खरीदने के लिए गोचर की यह अवधि अच्छी रहेगी. धन के निवेश के लिए यह समय अच्छा रहेगा. आपको निवेश से लाभ होगा. सरकारी कार्यों से भी लाभ मिलेगा. पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं. अभी आप करियर संबंधी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, जमीन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है.

उपाय - आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा. मिथुन राशि

सूर्य का सिंह राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए लाभकारी रहेगा. अभी आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे. गोचर के एक महीने तक का समय जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस अवधि में आपको धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे. आपके साहस में वृद्धि होगी. आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. अभी आप किसी नई योजना पर भी काम कर सकते हैं.

उपाय - ऊं सूर्याय नमः मंत्र का जाप आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा. कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा. सूर्य के सिंह राशि में गोचर से कर्क राशि वाले जातकों को कई फायदे मिलेंगे. रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा. वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा. आपको धन लाभ हो सकता है. गोचर अवधि के अगले एक महीने का समय आपके लिए उम्मीदों से भरा रहेगा. अभी आय के नए स्रोत बनेंगे. इतना ही नहीं पहले किए गए निवेश से आपको लाभ हो सकता है. कुछ अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं.

उपाय - प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सिंह राशि

सूर्य इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है. अब जब राशि के स्वामी ही आपकी राशि में गोचर रहें हैं, तो आपको आपको भाग्य का साथ मिलेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. गोचर के प्रभाव से अगले एक महीने आपके लिए बेहतर साबित होंगे. आपको मान-सम्मान की भी प्राप्ति होगी. आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ ही वेतन वृद्धि भी हो सकती है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. हालांकि, अभी खर्चे पर ध्यान रखने की जरूरत है. अभी अहं को दूर रखें और कोई भी निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर ही लें.

उपाय - गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कन्या राशि

सूर्य के सिंह राशि में गोचर के प्रभाव से कन्या राशि वालों के आय में वृद्धि होगी. संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. इस अवधि में विदेशों से जुड़े काम भी अच्छे रहेंगे. अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो अभी उस बीमारी से निजात मिलेगी. कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है.

उपाय - रोजाना सूर्य नमस्कार करना आपके लिए फलदायी रहेगा. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर अच्छा रहेगा. वैवाहिक जीवन के साथ ही प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे. इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. विभिन्न क्षेत्रों से भी धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. निवेश के लिए भी यह समय अच्छा है. हालांकि, करियर में सफलता को लेकर थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुछ उपायों को अपनाकर आप इन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी आपको पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी.

उपाय - भगवान शिव का जलाभिषेक आपके लिए लाभकारी रहेगा. वृश्चिक राशि

सूर्य का सिंह राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. हालांकि, आपको मेहनत करने की जरूरत होगी. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी. पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं. नई नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं. बिजनेस में भी लाभ होगा. अभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.

उपाय - भगवान सूर्य को जल अर्पण करना फलदायी रहेगा. धनु राशि

सूर्य का सिंह राशि में धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी रहेगी. पारिवारिक माहौल सुख और खुशहाल रहेगा. घर में मांगलिक कार्य भी होंगे. पिता के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्चों में भी कमी आएगी. गोचर के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. बिजनेस में भी लाभ होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. गोचर का यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा.

उपाय - रविवार को गायों को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा. मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा. गोचर के प्रभाव से आपका रिश्ता भी अच्छा हो सकता है. वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा. हालांकि, इस दौरान आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं. आप खुद पर भी पैसे खर्च करेंगे. इस अवधि में अचानक से धन लाभ या हानि का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में जोखिम भरे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. सेहत का भी ध्यान रखें.

उपाय - भगवान सूर्य के साथ शिव की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा. कुंभ राशि

सूर्य के सिंह राशि में गोचर की यह अवधि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मिली जुली साबित होगी. आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा. रिश्तों में क्रोध से बचें, अन्यथा कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है. अभी आपके नए-नए दोस्त भी बन सकते हैं. आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी. अभी किसी से कोई बातचीत करने में भी आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा दूसरों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं.

उपाय - रविवार और सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मीन राशि

सूर्य का यह गोचर आपके लिए उन्नतिदायक साबित होगा. इस अवधि में आपको नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. प्रमोशन भी हो सकता है. व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे है. ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे व्यापार आगे बढ़ेगा।.अभी शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी वे पढ़ाई में काफी मेहनत करेंगे, और इसका उन्हें लाभ भी होगा. गोचर की अवधि में आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. पेट से जुड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है. ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा.

उपाय - सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा.

पढ़ें: शनि और बुध की युति से बन रहा 30 साल बाद नवपंचम राजयोग, इन 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ