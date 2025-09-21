ETV Bharat / spiritual

साल का दूसरा सूर्यग्रहण आज, कुछ राशियों के लिए अच्छा, पर कुछ के लिए 'संकट'

काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला का कहना है- सूर्य ग्रहण का असर सिंह राशि वालों पर अच्छा रहेगा. उन्हेंं तुला, मिथुन, वृषभ और कन्या की तरह चिंता करने की बात नहीं है. सिंह राशि वालों के लिए आज अच्छा मौका आ सकता है. उनका दिन शुभ रहेगा और उनके पास आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.

क्या राशि काल और सूतक काल को लेकर भी असर पड़ेगा- ज्योतिष के जानकार बताते हैं, क्योंकि आज का सूर्य ग्रहण भारत से देखा जाना संभव नहीं है, लिहाजा इसमें सूतक काल की कोई भी मान्यता नहीं होगा. हालांकि, अलग-अलग राशियों के हिसाब से देखें, तो उन पर आंशिक असर पड़ सकता है.

सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है. इससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. इसलिए आप इसे टेलीस्कोप या फिर सोलर ग्लासेस की मदद से देख सकते हैं.

तो क्या भारत में नहीं दिखेगा- नहीं, इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा.

सूर्य ग्रहण का समय - भारतीय समय के अनुसार रात 10.59 बजे से रात्रि के 1.11 बजे तक. हालांकि, पूरी तरह से 3.22 मि. पर खत्म होगा.

नई दिल्ली : इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण रविवार को लगने वाला है. इसकी कुल अवधि चार घंटे 23 मिनट की होगी.

लेकिन तुला राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. उन्होंने यदि संयम नहीं बरता तो पारिवारिक रिश्तों में दरार आ सकती है. साथ ही उन्हें संभलकर पैसे खर्च करने का भी परामर्श दिया गया है.

कन्या राशि वालों के लिए भी स्थिति थोड़ी अलग है. उन्हें सोच-समझकर काम करने की सलाह दी गई है. तुला राशि वालों की तरह उन्हें भी धन के मामलों में सावधानी बरतने को कहा गया है.

जहां तक कर्क राशि वालों की बात है, तो यह उनके लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को अनावश्यक रूप से साहस दिखाने की जरूरत नहीं है. जहां तक कोशिश हो तो वह टकराव वाली स्थिति से दूर रहें. सामान्य रूप से जो भी घटित होता है, उसे होने दें. यह कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन समय है, खासकर अगर आपने इसे बार-बार टाला है.

तुला और कन्या की तरह मिथुन राशि वालों को भी आज संभलकर रहने को कहा गया है. उन्हें भी नकारात्मक चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है. गुस्सा से दूर रहें. मानसिक तनाव न लें, अन्यथा आपकी समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है.

इसी तरह से वृषभ राशि वालों को भी कहा गया है कि वित्तीय मामलों में अनावश्यक रूप से विवादों से बचें. जो भी फैसले लें, उससे पहले बार-बार विमर्श करें, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आज का सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए शुभ है. उनकी आर्थिक स्थिति सही रह सकती है. उनके सामने नए अवसर खुल सकते हैं.

वृषश्चिक वालों को सलाह दी गई है कि उन्हें टीम वर्क पर भरोसा करना चाहिए, अपने साथियों का ख्याल रखें. अगर आपने किसी भी पुरानी योजना को छोड़ रखी है, तो उस पर दोबारा से विचार कर सकते हैं.

मीन राशि वालों के लिए ग्रहण साझेदारी और अनुबंधों के क्षेत्र में पड़ रहा है. रिश्तों में सामंजस्य, आपसी सम्मान और स्पष्ट संवाद के वाहक बनें, फिर चाहे वे व्यक्तिगत हों या प्रोफेशनल. रिश्तों में स्पष्टता की आवश्यकता जरूरी है.

आज का ग्रहण आस्था, धर्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पड़ रहा है. अपनी आध्यात्मिक को छिपाएं नहीं, उसे उन्मुखता से सामने रखें. ज्ञान, यात्रा और गहन आस्था को लक्ष्य बना सकते हैं. यदि आप स्वयं को भ्रमित या मोहभंग का सामना करते हुए पाते हैं, तो उस ज्ञान को अवश्य लिखें जिसकी आपको तलाश है.

ग्रहण काल में 'ऊँ ह्रीं घृणि सूर्य आदित्य: श्रीं' मंत्र का जाप करने की भी सलाह दी गई है.

