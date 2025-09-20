ETV Bharat / spiritual

कल होगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, इन 5 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव, बढ़ेगा धन, सुख और सौभाग्य!

हैदराबाद: ज्योतिष के अनुसार, सूर्य या चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि इसका प्रभाव लोगों की किस्मत और जीवन पर भी पड़ता है. साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, अश्विन अमावस्या को लग रहा है. यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा. ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव देश-विदेश समेत सभी 12 राशियों पर महसूस होगा. इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में रहेंगे और शनि मीन राशि में दृष्टि डालेंगे.

काशी के प्रसिद्ध पुजारी पंडित अजय शुक्ला का कहना है, “अश्विन अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण विशेष रूप से वृषभ, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फलदायी है. इस अवधि में जो भी नए काम या निवेश करेंगे, उन्हें लाभ मिलने की संभावना अधिक है. ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार लाएगा.

वृषभ राशि पर प्रभाव

अश्विन अमावस्या का सूर्य ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. इस अवधि में आपका साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. करियर में सफलता के अवसर बढ़ेंगे और मेहनत के अनुसार प्रमोशन मिलने की संभावना है. नए आय स्रोत खुलेंगे और परिवारिक परेशानियां दूर होंगी. छात्रों को शिक्षा में सफलता मिलेगी.

सिंह राशि पर प्रभाव

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत खुलेंगे और नौकरी या व्यापार में प्रगति होगी. संपत्ति में वृद्धि होगी और परिवार एवं वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा.

तुला राशि पर प्रभाव

तुला राशि वालों के व्यवसाय और काम में प्रगति होगी. परिवार का समर्थन मिलेगा और संपत्ति या वाहन खरीदने की योजनाएं सफल होंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे.