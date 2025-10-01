ETV Bharat / spiritual

दशहरे पर क्यों की जाती हैं अस्त्र-शस्त्र की पूजा,जानें आयुध पूजा-विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

हैदराबाद : विजयादशमी यानी दशहरे के पर्व का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है. यह न केवल असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बल्कि इस दिन अस्त्र-शस्त्र की पूजा का भी विधान है. पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष विजयादशमी का पर्व 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. जानते हैं कि इस दिन अस्त्र-शस्त्र की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है.

क्या है अस्त्र-शस्त्र पूजा और क्यों है इसका महत्व?

अस्त्र-शस्त्र की पूजा विजयादशमी यानी दशहरे के दिन की जाती है. इस पूजा को दक्षिण भारत और कई अन्य स्थानों पर शस्त्र पूजा या सरस्वती पूजन भी कहा जाता है. मान्यता है कि देवी-देवताओं की पूजा करने के साथ-साथ इस दिन अस्त्र-शस्त्र, औजारों, मशीनों और वाहनों की भी विशेष पूजा की जाती है.

विजय का प्रतीक

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी. इसके साथ ही, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए जिन अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया था, वे भी पूजनीय हैं. विजयादशमी को विजय का प्रतीक माना जाता है, इस वजह से इस दिन को शत्रु पर जीत हासिल करने और आत्मरक्षा में सहायक अस्त्र-शस्त्र की पूजा की जाती है.

उपकरणों की पूजा की जाती है

आयुध पूजा का महत्व सिर्फ अस्त्र-शस्त्र तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इसमें जीवन में हमें सफलता दिलाने वाले सभी कर्म के उपकरणों जैसे- छात्र अपनी पुस्तकों, व्यापारी अपने तराजू-बहीखातों, कलाकार अपने औजारों और सैनिक अपने हथियारों की पूजा करते हैं. यह पूजा इस बात को बताती है कि हमारे उपकरण ही हमारी आजीविका और सफलता का माध्यम हैं, और हमें उनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए.

क्षत्रियों की परंपरा

ऐतिहासिक रूप से, यह दिन क्षत्रिय समुदाय के लिए काफी अहम था. प्राचीन काल में, राजा और योद्धा लड़ाई पर जाने से पहले इस दिन अपने अस्त्र-शस्त्रों की साफ-सफाई, धार और पूजा किया करते थे ताकि वे युद्ध में विजयश्री हासिल कर सकें. यह परंपरा आज भी जारी है.