ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र के मुताबिक सितंबर माह में कई त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं. इनमें सबसे पहले पितृ-पक्ष आते हैं. पितृ-पक्ष के 15 दिनों में सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका तर्पण करते हैं. इनके समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत होती है. इस बार ये नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं.

इस मामले पर लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो काफी शुभ है. उन्होंने कहा कि इस बार शारदीय नवरात्रि अपने आप में बड़ा खास है क्योंकि ये 10 दिन के हैं. उन्होंने कहा कि इस नवरात्रि में ब्रह्म, शुक्ल और महालक्ष्मी योग भी बन रहे हैं. इस वजह से कई राशियों के भाग्य भी खुलेंगे और धन-धान्य की प्राप्ति भी होगी.

नवरात्रि में होती है विभिन्न स्वरूपों की पूजा

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-आराधना होती है. पहले दिन प्रतिप्रदा को घटस्थापना होती है. नौ दिनों तक मंदिरों में मां की प्रतिमा सजाई जाती है. उन्होंने कहा कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. लोग व्रत रख कर पूजन-हवन करते हैं. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी माना जाता है.