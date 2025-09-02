हैदराबाद: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. हर साल आष्विन माह में मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके नौ रूपों के आराधन का पर्व है. इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे. खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार दस दिन के होंगे.

विशेष रूप से इस साल मां दुर्गा हाथी (गज) पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी. ज्योतिषियों के अनुसार, हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है. यह संकेत देता है कि देश और घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी. ऐसे अवसर पर घटस्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव शुक्ला बताते हैं कि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि और सुख का संकेत देता है, बल्कि समाज और देश में भी स्थिरता और खुशहाली का प्रतीक होता है. इस बार माता रानी का आगमन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. यह संकेत है कि आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव और अवसर बनेंगे.

इस साल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 01:23 बजे से 23 सितंबर को 02:55 बजे तक रहेगा. घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:09 से 08:06 बजे तक है. इसके अतिरिक्त अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा. घटस्थापना की कुल अवधि लगभग 49 मिनट की है.

शारदीय नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा का अलग रूप पूजा जाता है. इस बार का नवरात्रि कैलेंडर इस प्रकार है:

22 सितंबर – प्रतिपदा (मां शैलपुत्री)

23 सितंबर – द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी)

24 सितंबर – तृतीया (मां चंद्रघंटा)

26 सितंबर – चतुर्थी (मां कूष्मांडा)

27 सितंबर – पंचमी (मां स्कंदमाता)

28 सितंबर – महा षष्ठी (मां कात्यायनी)

29 सितंबर – महा सप्तमी (मां कालरात्रि)

30 सितंबर – महा अष्टमी (मां महागौरी)

1 अक्टूबर – महा नवमी (मां सिद्धिदात्री)

2 अक्टूबर – विजयादशमी

ज्योतिषाचारियों का मानना है कि हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और खुशहाली का संकेत है. इस दौरान घर में पूजा, घटस्थापना और माता की आराधना करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है. यह नवरात्रि न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

यह भी पढ़ें- 1 सितंबर 2025 का पंचांग: सोमवार को रवि योग का शुभ संयोग, मां सरस्वती तिथि की शासक