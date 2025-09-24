ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

इस समय चारों तरफ मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. चौथे दिन सभी भक्त मां कूष्माण्डा की पूजा करेंगे.

हैदराबाद: इस समय पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची है. सभी लोग भक्ति के रस में रंगे हैं. भक्त व्रत रखकर मां की पूजा-आराधना में लगे हैं. बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे. इसी दिन दशहरा भी है और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होगा.

नवरात्रि के दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-आराधना होती है. लोग तरह-तरह के भोग लगाते हैं. आज बुधवार को शारदीय नवरात्रि 2025 का तीसरा दिन है. इस दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है. वहीं, गुरुवार 25 सितंबर को शक्ति के मां कूष्माण्डा स्वरूप की पूजा होगी.

इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि मां कूष्माण्डा ने अपनी हंसी के द्वारा ही इस ब्रंह्माड का सृजन किया था. मां इस रूप में आठ भुजाओं के साथ शेर की सवारी करती नजर आती हैं.

उन्होंने कहा कि नौ दुर्गा के इस स्वरूप को खुशी और शक्ति की देवी के रूप में पहचान मिली है. मां को नारंंगी रंग प्रिय है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मां को यह रंग इसलिए पसंद है क्योंकि यह आशावाद, खुशी और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है. उन्होंने कहा कि पूजा करते समय जातकों को पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए. वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि मां कूष्माण्डा को मालपुआ और कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है. वहीं, नियमपूर्वक मां की पूजा-आराधना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसके साथ-साथ मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है.

जानें मां कूष्मांण्डा की पूजन-विधि

  1. सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मां की पूजा का संकल्प लें.
  2. उसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर मां कूष्माण्डा की प्रतिमा स्थापित करें.
  3. सबसे पहले मां के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं.
  4. मां को रोली-कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें.
  5. धूप-दीपक जलाएं और मां की विधिवत आरती करें.
  6. आरती के पश्चात मां को लगाया गया भोग सभी लोगों को वितरित करें.

