शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

हैदराबाद: इस समय पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची है. सभी लोग भक्ति के रस में रंगे हैं. भक्त व्रत रखकर मां की पूजा-आराधना में लगे हैं. बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे. इसी दिन दशहरा भी है और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होगा.

नवरात्रि के दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-आराधना होती है. लोग तरह-तरह के भोग लगाते हैं. आज बुधवार को शारदीय नवरात्रि 2025 का तीसरा दिन है. इस दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है. वहीं, गुरुवार 25 सितंबर को शक्ति के मां कूष्माण्डा स्वरूप की पूजा होगी.